Φυλακές Νιγρίτας: Από τα ισόβια στα 15 χρόνια ο 49χρονος για τη δολοφονία συγκρατούμενου

Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό ο 49χρονος που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία 36χρονου συγκρατούμενού του, μέσα σε κελί των Φυλακές Νιγρίτας, τον Ιούλιο του 2019.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, εξετάζοντας την υπόθεση κατ’ έφεση, τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, ωστόσο – με οριακή πλειοψηφία 4-3 – του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Έτσι, η αρχική ποινή των ισοβίων μετατράπηκε σε 15ετή κάθειρξη. Ο καταδικασθείς επέστρεψε στη φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Το θανατηφόρο επεισόδιο

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συμπλοκή ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή μέσα στο κελί. Το θύμα, 36 ετών και υπήκοος Γεωργίας, εντοπίστηκε νεκρό, έχοντας στραγγαλιστεί και φέροντας συνολικά 58 χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του, όπως κατέδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Βασικός κατηγορούμενος ήταν ο 49χρονος, ρωσικής καταγωγής, ο οποίος εξέτιε ποινή για ληστείες την περίοδο εκείνη.

Η εμπλοκή δεύτερου κρατούμενου

Για την ίδια υπόθεση είχε κατηγορηθεί και δεύτερος κρατούμενος, 44 ετών, γεωργιανής καταγωγής. Η εμπλοκή του προέκυψε όταν εντοπίστηκε δείγμα βιολογικού υλικού του σε σκουπόξυλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμπλοκή. Ωστόσο, το πρωτόδικο δικαστήριο τον είχε αθωώσει.

Στην απολογία του, ο 49χρονος αρνήθηκε ότι σκότωσε τον συγκρατούμενό του, υποστηρίζοντας πως παρενέβη για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους στη συμπλοκή. Το δικαστήριο, ωστόσο, δεν υιοθέτησε τον ισχυρισμό του ως προς την ουσία της πράξης, αναγνωρίζοντάς του μόνο το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά το έγκλημα.

