Φυλάκιση Παϊτέρη: Οι δηλώσεις μέσα από τη ΓΑΔΑ για τη σύλληψή του

Ο τραγουδιστής Βασίλης Παϊτέρης, συνελήφθη σ’ έλεγχο της Τροχαίας, όπου διαπιστώθηκε πως σε βάρος του εκκρεμμεί καταδικαστική απόφαση.

 

02 Οκτ. 2025 10:51
Pelop News

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά τη δημοσιοποίηση της σύλληψής του για οφειλές προς το Δημόσιο έκανε ο Βασίλης Παϊτέρης, το πρωί της Τετάρτης 2/10/2025.

Στη φυλακή ο Βασίλης Παϊτέρης, γιατί συνελήφθη

Ο τραγουδιστής μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» αποκάλυψε ότι η σύλληψη έγινε το περασμένο Σάββατο, έπειτα από έλεγχο των αρχών.

«Δεν είμαι καλά ψυχολογικά, χθες ήμουν στο νοσοκομείο με προβλήματα στην καρδιά μου. Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για τη συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα», ανέφερε ο Βασίλης Παϊτέρης μέσα από τη ΓΑΔΑ.

Όπως ανέφερε ο Σταύρος Μπαλάσκας, ο Βασίλης Παϊτέρης παραμένει τα τελευταία τρία 24ωρα στη ΓΑΔΑ, χωρίς να κρατείται σε κελί, αλλά σε γραφείο στον 7ο όροφο λόγω της ηλικίας του.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εκτός φυλακής έναν λαϊκό αγωνιστή», είπε ο δικηγόρος του

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αφεθεί ελεύθερος ο κύριος Παΐτέρης», σημείωσε ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. «Θα κάνουμε τα πάντα για να έχουμε εκτός φυλακής έναν λαϊκό αγωνιστή», πρόσθεσε ο δικηγόρος.

Σημειώνεται ότι η σύλληψή του Βασίλη Παϊτέρη έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου από την Τροχαία, καθώς διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του υπήρχε καταδικαστική απόφαση για απλήρωτα χρέη. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», η σύλληψη του 75χρονου τραγουδιστή έγινε ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για πρόβα με τη Σαμπρίνα στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο για προγραμματισμένες εμφανίσεις στις 18 και 25 Οκτωβρίου.

Το συσσωρευμένο χρέος-πρόστιμο του τραγουδιστή αγγίζει τις 800.000 ευρώ. Ειδικότερα, σε βάρος του Βασίλη Παϊτέρη εκκρεμούσε καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο πριν από χρόνια για πολεοδομικές παραβάσεις σχετικά με ανέγερση οικοδομής σε περιοχή εκτός σχεδίου στην Αγία Βαρβάρα.

Πληροφορίες του Newsbeast.gr αναφέρουν πως είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για πλαστογραφία και απάτη και πιθανότατα θα μεταφερθεί στις φυλακές Λάρισας. Ο τραγουδιστής μάλιστα ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι αισθανόταν αδιαθεσία, εξετάστηκε σε νοσοκομείο και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο. Αυτή την ώρα κρατείται στη ΓΑΔΑ μέχρι να υπάρξει η σχετική ειδοποίηση από το Μεταγωγών.
