Γάζα: Η Ισλαμική Τζιχάντ στηρίζει την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απάντηση της Χαμάς «αντανακλά τη κοινή στάση της παλαιστινιακής αντίστασης».

04 Οκτ. 2025 13:16
Το κίνημα της Ισλαμικής Τζιχάντ, σύμμαχος της Χαμάς στη Γάζα, ανακοίνωσε το Σάββατο (04.10.2025) ότι στηρίζει επίσημα τη θέση της ισλαμιστικής οργάνωσης απέναντι στο σχέδιο που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απάντηση της Χαμάς «αντανακλά τη κοινή στάση της παλαιστινιακής αντίστασης». Η στήριξη της Ισλαμικής Τζιχάντ στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την απελευθέρωση ομήρων, καθώς αρκετοί εξακολουθούν να κρατούνται από τις δύο ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα.

Παράλληλα, το Ισραήλ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους κατοίκους της Γάζας. Σε μήνυμα που μεταδόθηκε στα αραβικά, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού χαρακτήρισε την πόλη «επικίνδυνη ζώνη μάχης» και κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν κάθε μετακίνηση προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας και να μείνουν μακριά από περιοχές όπου διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο ισραηλινός στρατός φαίνεται πλέον να προσανατολίζεται σε επιχειρήσεις «αμυντικού χαρακτήρα» και όχι σε μια ολοκληρωτική επίθεση κατά της Γάζας.

Μια εξέλιξη που καταγράφεται ενώ η διεθνής κοινότητα εντείνει τις πιέσεις προς τις δύο πλευρές να εφαρμόσουν στην πράξη το σχέδιο Τραμπ και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες.
