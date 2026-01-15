Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς

Πλέον είναι πολύ εύθραυστη η εκεχειρία

Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί από το Ισραήλ, τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους ένας διοικητής της Χαμάς
15 Ιαν. 2026 21:31
Όλα δείχνουν ότι πλέον είναι πολύ εύθραυστη η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβίασή της και τη σπίθα του πολέμου να μην σβήνει τελείως προκαλώντας προβληματισμούς για τη Γάζα.

Σύμφωνα με υγειονομικές αρχές στη Γάζα, τουλάχιστον 6 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας βομβαρδισμών από το Ισραήλ στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο Μοχάμεντ αλ Χόλι, διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς.

Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της συμφωνημένης εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου, μετά από δύο χρόνια πολεμικών συγκρούσεων στον παλαιστινιακό θύλακα. Παράλληλα, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την Τετάρτη 14.01.2026, την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, που προβλέπει τη σύσταση επιτροπής Παλαιστινίων τεχνοκρατών για τη διοίκηση της περιοχής.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος της UNICEF ανέφερε την Τρίτη ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – κυρίως επιδρομών drones – μετά την εκεχειρία.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατ. κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας διαμένει σε πρόχειρα καταλύματα ή ερειπωμένα κτίρια σε μια ζώνη από την οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα και η Χαμάς έχει ανακτήσει τον έλεγχο.

