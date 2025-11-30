Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε τέσσερα άτομα που βγήκαν από σήραγγες στη Ράφα

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα (30.11.2025) ότι σκότωσαν τέσσερις ενόπλους, τους οποίους χαρακτήρισαν «τρομοκράτες» στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

30 Νοέ. 2025 15:55
Pelop News

Παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, συνεχίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι αιματηρές συμπλοκές και συγκρούσεις μικρής κλίμακας μεταξύ των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν σήμερα (30.11.2025) ότι σκότωσαν τέσσερις ενόπλους, τους οποίους χαρακτήρισαν «τρομοκράτες» στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Μέσα στη νύκτα, εντοπίσθηκαν τέσσερις τρομοκράτες, οι οποίοι είχαν βγει από υπόγειες υποδομές στην περιοχή. Καθοδηγούμενες από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, οι δυνάμεις εξόντωσαν τους τρομοκράτες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ είχε δηλώσει στις αρχές Νοεμβρίου ότι έως 200 μαχητές της Χαμάς είναι αποκλεισμένοι μέσα σε σήραγγες στη Γάζα, στον τομέα του παλαιστινιακού εδάφους όπου αναπτύχθηκε και πάλι ο ισραηλινός στρατός στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που ισχύει από τις 10 Οκτωβρίου 2025.

