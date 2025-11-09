Γάζα: Παρέδωσαν στο Ισραήλ τη σορό στρατιώτη που κρατούσε η Χαμάς από τον πόλεμο του 2014

Πρόκειται για υπόθεση που βαραίνει τον ισραηλινό στρατό και την πολιτική σκηνή εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Την Κυριακή (09.11.2025), το Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι μέσω της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβαν μια σορό, την οποία η Χαμάς υποστηρίζει πως ανήκει στον Χαντάρ Γκόλντιν, αξιωματικό που σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα το 2014 και έκτοτε η σορός του βρισκόταν στα χέρια της οργάνωσης.

Τα λείψανα παραδόθηκαν από τον Ερυθρό Σταυρό, από τη Γάζα, στον ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας Σιν Μπετ. Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο Ισραήλ και θα εξεταστούν από το Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, προκειμένου να επιβεβαιωθεί – ή όχι – ότι πρόκειται πράγματι για τον Γκόλντιν, όπως ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εφόσον η ταυτότητα επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την 24η σορό ομήρου που επιστρέφει η Χαμάς, από τις 28 που έχει δεσμευτεί να παραδώσει στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκταφή στα βάθη των σηράγγων της Ράφα

Ήδη από το Σάββατο είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν φήμες, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που έδειχνε ενόπλους της Χαμάς, συνοδευόμενους από μέλη του Ερυθρού Σταυρού, να μπαίνουν σε μια σήραγγα στη Γάζα για να ανασύρουν μια σορό.

Στη συνέχεια, πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ισραήλ είχε δώσει το «πράσινο φως» σε ομάδες της Χαμάς και της ΔΕΕΣ να πραγματοποιήσουν έρευνες σε σήραγγα στη Ράφα, πόλη που βρίσκεται πλέον υπό τον έλεγχο του ισραηλινού στρατού.

Το βράδυ της Κυριακής, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, συναντήθηκε με την οικογένεια του υπολοχαγού Χαντάρ Γκόλντιν, ένδειξη ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα το ενδεχόμενο να πρόκειται πράγματι για τη δική του σορό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



