Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση

Ξεκινά η διάθεση του Gemini στο Google Maps

Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση
12 Νοέ. 2025 20:45
Pelop News

Η Google ξεκίνησε σήμερα τη διάθεση μιας σημαντικής αναβάθμισης στην εμπειρία οδήγησης στο Google Maps με την ενσωμάτωση του Gemini, του πρώτου πραγματικά hands-free, συνομιλιακού συστήματος πλοήγησης.

Το Gemini επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες, πολλαπλών βημάτων εργασίες απλά θέτοντας ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το κινητό τους. Η νέα διεπαφή υποστηρίζει:

  • Σχεδιασμό πολλαπλών βημάτων: Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές στη διαδρομή μου; … Πώς είναι το parking εκεί; … Πάμε εκεί.»

  • Παραγωγικότητα: Με την άδεια του χρήστη, το Gemini συνδέεται με το Ημερολόγιο, επιτρέποντας την άμεση προσθήκη γεγονότων, όπως «Πρόσθεσε ένα συμβάν για προπόνηση ποδοσφαίρου στις 5 μ.μ.»

  • Ασφάλεια: Οι οδηγοί μπορούν πλέον να αναφέρουν εύκολα προβλήματα στην κυκλοφορία ή επικίνδυνες συνθήκες, λέγοντας π.χ. «Βλέπω ένα ατύχημα» ή «Φαίνεται να υπάρχει πλημμύρα πιο μπροστά».

Η διάθεση του Gemini ξεκινά σταδιακά σήμερα σε Android και iOS σε όλες τις χώρες όπου υποστηρίζεται η πλατφόρμα, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ενσωμάτωσή του στο Android Auto, προσφέροντας μια πιο ασφαλή και ευέλικτη εμπειρία πλοήγησης για όλους τους οδηγούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:08 ΕΟΠΥΥ: 141.000 ασθενείς παρέλαβαν φάρμακα κατ’ οίκον το πρώτο τετράμηνο
21:57 Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στο ΣΕΦ για τον αγώνα Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις ΦΩΤΟ
21:45 Ζαχαράκη: «Η γνώση γίνεται εμπειρία με ίσες ευκαιρίες για όλους», παρουσίασε το Ψηφιακό Σχολείο
21:36 Ιταλία: Τραγωδία στην Τοσκάνη, νεκρό 2χρονο παιδί σε νηπιαγωγείο
21:30 Χριστούγεννα 2025: Προορισμοί που ξεχωρίζουν στις φετινές γιορτές, εκεί που η μαγεία γίνεται ταξίδι!
21:20 Παπασταύρου: Η Ελλάδα κύρια πύλη εισόδου για αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη
21:09 Γερμανία: Ιός πολιομυελίτιδας ανιχνεύθηκε σε λύματα
21:00 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Εκπληκτη η Πειραιώς με την Αχαΐα – Εκατοντάδες εγγραφές καθημερινά
20:59 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
20:53 Σουηδία: Η Amazon κλήθηκε για τις κούκλες του σεξ με παιδική εμφάνιση
20:45 Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση
20:35 Πτώση τουρκικού C-130 στη Γεωργία: ΒΙΝΤΕΟ δείχνει την αποκόλληση του ουραίου τμήματος
20:25 Βορίζια: Συνελήφθη 23χρονος για την φονική έκρηξη
20:16 Μετρό: Εκκένωση συρμού στο Μοναστηράκι λόγω καπνών
20:08 Συναγερμός στην Αττική: Εξαφάνιση 17χρονης από χώρο φιλοξενίας στον Κολωνό ΦΩΤΟ
20:00 Η Πάτρα σε εξήντα ιστορίες – Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού
19:53 Τσιάρας: «Γενναίο βήμα για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας»
19:45 Στη φυλακή η φερόμενη αρχηγός και δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος ναρκωτικών με τους ρασοφόρους
19:44 Δείτε για ποιο λόγο θα καθυστερήσει η αναμέτρηση του ΝΟΠ με τον Αλιμο
19:37 Σέρρες: Επεισόδια σε δομή μεταναστών, δύο αστυνομικοί τραυματίες, 25 προσαγωγές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ