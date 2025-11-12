Gemini στο Google Maps: Hands-free πλοήγηση

Η Google ξεκίνησε σήμερα τη διάθεση μιας σημαντικής αναβάθμισης στην εμπειρία οδήγησης στο Google Maps με την ενσωμάτωση του Gemini, του πρώτου πραγματικά hands-free, συνομιλιακού συστήματος πλοήγησης.

Το Gemini επιτρέπει στους οδηγούς να διαχειρίζονται πολύπλοκες, πολλαπλών βημάτων εργασίες απλά θέτοντας ερωτήσεις, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξουν το κινητό τους. Η νέα διεπαφή υποστηρίζει:

Σχεδιασμό πολλαπλών βημάτων: Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να ρωτήσουν «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές στη διαδρομή μου; … Πώς είναι το parking εκεί; … Πάμε εκεί.»

Παραγωγικότητα: Με την άδεια του χρήστη, το Gemini συνδέεται με το Ημερολόγιο, επιτρέποντας την άμεση προσθήκη γεγονότων, όπως «Πρόσθεσε ένα συμβάν για προπόνηση ποδοσφαίρου στις 5 μ.μ.»

Ασφάλεια: Οι οδηγοί μπορούν πλέον να αναφέρουν εύκολα προβλήματα στην κυκλοφορία ή επικίνδυνες συνθήκες, λέγοντας π.χ. «Βλέπω ένα ατύχημα» ή «Φαίνεται να υπάρχει πλημμύρα πιο μπροστά».

Η διάθεση του Gemini ξεκινά σταδιακά σήμερα σε Android και iOS σε όλες τις χώρες όπου υποστηρίζεται η πλατφόρμα, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η ενσωμάτωσή του στο Android Auto, προσφέροντας μια πιο ασφαλή και ευέλικτη εμπειρία πλοήγησης για όλους τους οδηγούς.

