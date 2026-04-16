Γεωργιάδης για τη Μυρτώ: «Σε 1,5 λεπτό ήταν στα επείγοντα ο καρδιολόγος, έγιναν όλες οι προσπάθειες»

Στις ενέργειες των γιατρών του νοσοκομείου της Κεφαλονιάς τις κρίσιμες στιγμές που η 19χρονη Μυρτώ μεταφέρθηκε αναίσθητη στα επείγοντα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να απαντήσει στις καταγγελίες που διατυπώθηκαν για ελλείψεις ιατρικού προσωπικού στα ΤΕΠ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε σε ανάρτησή του, προηγήθηκε επικοινωνία με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, ο οποίος διερεύνησε το περιστατικό σε συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τη διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας και το προσωπικό που βρισκόταν σε βάρδια.

Κατά την περιγραφή του υπουργού, λίγο πριν από τις 05:00 το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε με σειρήνα στο νοσοκομείο και οι υγειονομικοί αντιλήφθηκαν αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως υποστήριξε, πρώτος ήρθε σε επαφή με τη νεαρή ο αγροτικός ιατρός που εφημέρευε, ενώ σε λιγότερο από ενάμιση λεπτό βρέθηκε στα επείγοντα ο εφημερεύων καρδιολόγος και σε λιγότερο από επτά λεπτά ο εφημερεύων αναισθησιολόγος.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για τη διάσωσή της, μεταξύ αυτών ΚΑΡΠΑ, διασωλήνωση, χορήγηση αδρεναλίνης και άλλων φαρμάκων. Παρά τις ενέργειες αυτές, σημείωσε ότι η Μυρτώ είχε φτάσει στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Η παρέμβασή του ήρθε ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη κοινωνική και πολιτική φόρτιση, καθώς η 19χρονη είχε βρεθεί αβοήθητη σε πλατεία στο Αργοστόλι και για τον θάνατό της έχουν ήδη συλληφθεί τρία άτομα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί της τις τελευταίες ώρες πριν καταρρεύσει. Στο επίκεντρο των τελευταίων ωρών βρέθηκαν και οι καταγγελίες για τη λειτουργία του νοσοκομείου, στις οποίες επιχείρησε να απαντήσει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της 19χρονης, επιμένοντας πως, με βάση την ενημέρωση που είχε από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, το προσωπικό του νοσοκομείου αντέδρασε άμεσα και έκανε ό,τι ήταν ιατρικά δυνατό τη στιγμή που η νεαρή μεταφέρθηκε στα επείγοντα.

