Γεωργιάδης για την 19χρονη Μυρτώ: Μηνύει λογαριασμό στο TikTok για στοχοποίηση γιατρών

Οργισμένη ήταν η αντίδραση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στις καταγγελίες που διακινήθηκαν για τη στάση των γιατρών στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς στην υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς. Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά ότι το ιατρικό προσωπικό απουσίαζε και ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μήνυση κατά χρήστη του TikTok.

17 Απρ. 2026 11:27
Με σκληρή γλώσσα απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν δημόσια για τη διαχείριση του περιστατικού με την 19χρονη Μυρτώ στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, διέψευσε πλήρως όσα ακούστηκαν περί απουσίας γιατρών από τη θέση τους τη στιγμή που η νεαρή διακομίστηκε στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Όπως ανέφερε, οι κατηγορίες σε βάρος των γιατρών είναι ψευδείς και αβάσιμες, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί ύβρεις, επιθέσεις και απειλές εναντίον του ιατρικού προσωπικού. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι γιατροί βρίσκονταν κανονικά στο καθήκον τους, κινητοποιήθηκαν άμεσα, έγινε ανάνηψη, βρέθηκαν οι απαραίτητες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και αναισθησιολόγος, και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι όταν η 19χρονη έφτασε στο νοσοκομείο, η κατάστασή της ήταν ήδη εξαιρετικά βαριά, τονίζοντας πως οι γιατροί προσέφεραν όσα μπορούσε να δώσει η ιατρική επιστήμη υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να βάλει τέλος στη δημόσια αμφισβήτηση που αναπτύχθηκε γύρω από το περιστατικό και να υπερασπιστεί ανοιχτά το προσωπικό του ΕΣΥ.


Στην ίδια παρέμβαση, ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε να σταματήσει, όπως είπε, η στοχοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας για πολιτικούς λόγους, σημειώνοντας ότι το ΕΣΥ δεν ανήκει ούτε σε κυβερνήσεις ούτε σε πρόσωπα, αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Το μήνυμά του ήταν ότι δεν μπορεί, με αφορμή πολιτικές ή επικοινωνιακές αντιπαραθέσεις, να μετατρέπεται σε πεδίο επιθέσεων ένα δημόσιο σύστημα και οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτό.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μήνυση κατά λογαριασμού στο TikTok, ο οποίος -όπως είπε- τον κατηγόρησε μαζί με τους γιατρούς ότι «σκότωσαν» το κορίτσι. Ο υπουργός χαρακτήρισε τέτοιες αναρτήσεις απαράδεκτες και ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτό να στοχοποιούνται γιατροί με τόσο βαρείς ισχυρισμούς.

