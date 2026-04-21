Γερμανία: Όχι στην αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ

Η Γερμανία επανέλαβε τη Δευτέρα ότι αντιτίθεται στην αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ – Ισραήλ, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν θεωρεί σωστό το πάγωμα των σχέσεων με το Τελ Αβίβ, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Η τοποθέτηση έγινε από τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κατά την άφιξή του στο Λουξεμβούργο, όπου συνεδρίασαν οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ.

Ο Βάντεφουλ ξεκαθάρισε ότι το Βερολίνο δεν θεωρεί «κατάλληλη» την αναστολή της συμφωνίας και επέμεινε πως τα κρίσιμα ζητήματα με το Ισραήλ πρέπει να συζητούνται μέσα από έναν «κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο». Η γερμανική γραμμή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς για την πλήρη αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης απαιτείται ομοφωνία των 27 κρατών-μελών, κάτι που πρακτικά καθιστά αδύνατη μια τέτοια απόφαση όσο το Βερολίνο διατηρεί αυτή τη στάση.

Στον αντίποδα, η Ισπανία συνέχισε να πιέζει υπέρ της αναστολής, με τον υπουργό Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες να υποστηρίζει ότι, αν η ΕΕ δεν κινηθεί, κινδυνεύει να χάσει την αξιοπιστία της. Σύμφωνα με το Reuters, στο πλευρό της Ισπανίας βρίσκονται η Ιρλανδία και άλλες χώρες που ζητούν είτε ολική είτε μερική αναστολή της συμφωνίας, επικαλούμενες την κατάσταση στη Γάζα, τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και τη συνολικότερη στάση του Ισραήλ.

Η Ιρλανδία υποστηρίζει επίσης ότι η ΕΕ οφείλει να προστατεύσει τις θεμελιώδεις αξίες της, ενώ η Κάγια Κάλας δήλωσε από το Λουξεμβούργο ότι, αν αλλάξουν οι θέσεις ορισμένων κρατών-μελών, τότε θα μπορούσαν να προχωρήσουν σχετικές αποφάσεις. Αυτό δείχνει ότι, παρότι σήμερα δεν υπάρχει η απαιτούμενη πολιτική βούληση, το θέμα παραμένει ανοιχτό και υπό συνεχή πίεση.

Το αδιέξοδο δεν αφορά μόνο την πλήρη αναστολή

Ακόμη και στο πιο περιορισμένο σενάριο, δηλαδή στην αναστολή μόνο του εμπορικού σκέλους της συμφωνίας, η ΕΕ παραμένει διχασμένη. Το Reuters αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει να ανασταλούν οι εμπορικές διατάξεις της συμφωνίας, οι οποίες αφορούν περίπου 5,8 δισ. ευρώ σε ισραηλινές εξαγωγές, όμως ούτε γι’ αυτή την απόφαση υπάρχει προς το παρόν η αναγκαία ειδική πλειοψηφία.

Για να περάσει αυτή η ηπιότερη εκδοχή, απαιτούνται 15 κράτη-μέλη που να εκπροσωπούν το 65% του πληθυσμού της ΕΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Reuters, η απαιτούμενη συμμαχία δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, καθώς χώρες όπως η Γερμανία και η Δανία τάσσονται κατά της άμεσης αναστολής και υπέρ της συνέχισης του διαλόγου με το Ισραήλ.

Η ευρωπαϊκή στάση απέναντι στο Ισραήλ σκληραίνει, αλλά όχι ενιαία

Το ίδιο ρεπορτάζ σημειώνει ότι η στάση αρκετών ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στο Ισραήλ έχει γίνει πιο αυστηρή μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τις εξελίξεις στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα με τη συζήτηση για τη Συμφωνία Σύνδεσης, ορισμένα κράτη πιέζουν για επιπλέον μέτρα, όπως περιορισμούς σε προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς ή κυρώσεις σε βίαιους εποίκους και ακραίους Ισραηλινούς υπουργούς. Ωστόσο και σε αυτά τα πεδία, η έλλειψη κοινής στάσης δυσκολεύει την ευρωπαϊκή απάντηση.

Η ουσία είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται μπροστά σε μια καθαρή πολιτική σύγκρουση δύο γραμμών: από τη μία χώρες που θεωρούν ότι έχει έρθει η ώρα για έμπρακτη πίεση προς το Ισραήλ, και από την άλλη κράτη όπως η Γερμανία, που επιμένουν ότι ο δρόμος πρέπει να παραμείνει ανοιχτός μέσω θεσμικού διαλόγου και όχι μέσω παγώματος της συμφωνίας. Με τα σημερινά δεδομένα, η δεύτερη γραμμή εξακολουθεί να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπλοκάρει οποιαδήποτε δραστική κίνηση.

