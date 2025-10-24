Γιορτάζοντας τη ζωή και τη σοφία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας – Μια μοναδική δράση της Cο2gether στην Πάτρα.

Με αφορμή τον μήνα για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, η Cο2gether διοργάνωσε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025 μια ξεχωριστή δράση στην καρδιά της Πάτρας, γεμάτη χαρά, τραγούδια και συγκίνηση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ενθουσιασμό πάνω από 200 άτομα, ανάμεσά τους 40 παιδιά του 12ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, μέλη των ΚΑΠΗ Πατρών και Αιγίου, καθώς και περισσότεροι από 20 εθελοντές και εργαζόμενοι της Cο2gether και των συνεργαζόμενων φορέων. Μικροί και μεγάλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους, γεφυρώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τις γενιές και στέλνοντας μήνυμα σεβασμού, αγάπης και αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.

Η ημέρα ξεκίνησε με έναν χαρούμενο περίπατο στο κέντρο της Πάτρας, όπου μικροί και μεγάλοι κρατούσαν πολύχρωμα μπαλόνια με το σύνθημα “Γιορτάζω!”, σκορπίζοντας χαμόγελα, αισιοδοξία και μηνύματα σεβασμού προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Οι φωνές των παιδιών ενώθηκαν με εκείνες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, δημιουργώντας ένα κύμα αγάπης και ζωντάνιας που πλημμύρισε τους δρόμους, ενώ οι περαστικοί σταματούσαν για να χαμογελάσουν, να τραγουδήσουν και να γίνουν κι εκείνοι μέρος της γιορτής.

Η γιορτή κορυφώθηκε με την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ “Αφανείς Ήρωες” στον κινηματογράφο Πάνθεον — μια παραγωγή της Cο2gether σε συνεργασία με την Karan Creative Media, που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους. Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει τις σιωπηλές ιστορίες ανθρώπων που νοσούν και των φροντιστών τους, ανθρώπων της διπλανής πόρτας που με δύναμη ψυχής και αγάπη δίνουν καθημερινές μάχες.

Στη δράση παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους:

Η κα. Γεωργία Ντάτσικα, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας

Ο κ. Μανώλης Σουρής, Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο κ. Θεόδωρος Τουλγαρίδης, Πρόεδρος του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

Η διοργάνωση της δράσης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον κ. Γιώργο Κολοκυθά, Προϊστάμενο του Τμήματος 3ης Ηλικίας και την κα. Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, Κοινωνική Λειτουργό του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δ.Ε Συμπολιτείας.

Η ημέρα αυτή ήταν μια υπενθύμιση ότι η ζωή έχει αξία σε κάθε της ηλικία, και πως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας δεν είναι απλώς “παρελθόν”, αλλά παρόν και έμπνευση.

Γεμάτοι χαμόγελα, τραγούδια και συγκίνηση, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για την επόμενη κοινή μας δράση, με την υπόσχεση να συνεχίσουμε να γιορτάζουμε τη ζωή, τον σεβασμό και την ανθρωπιά.

