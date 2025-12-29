Γιορτές και καρδιά: Γιατί αυξάνονται τα καρδιακά περιστατικά

Πολλοί άνθρωποι αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια επειδή δεν θέλουν να διακόψουν τις οικογενειακές γιορτές, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κρίσιμη ιατρική παρέμβαση.

Γιορτές και καρδιά: Γιατί αυξάνονται τα καρδιακά περιστατικά
29 Δεκ. 2025 22:40
Φαγητό, ποτό, οικογενειακές συγκεντρώσεις και γιορτινή διάθεση συνθέτουν το σκηνικό των Χριστουγέννων. Ωστόσο, για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών η εορταστική περίοδος μόνο «μαγική» δεν είναι, καθώς καταγράφεται σημαντική αύξηση στα καρδιακά συμβάντα.

Σύμφωνα με την American Medical Response, τα καρδιακά επείγοντα περιστατικά αυξάνονται έως και 30% την παραμονή των Χριστουγέννων. Όπως επισημαίνει ο Δρ. Ed Racht, επικεφαλής ιατρικός διευθυντής της Global Medical Response, πολλοί άνθρωποι αγνοούν τα προειδοποιητικά σημάδια επειδή δεν θέλουν να διακόψουν τις οικογενειακές γιορτές, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η κρίσιμη ιατρική παρέμβαση.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοηθούν

Ο πόνος ή η πίεση στο στήθος, η ταχυπαλμία, η δύσπνοια, η ζάλη, ο κρύος ιδρώτας, η ναυτία και η αιφνίδια κατάρρευση μπορεί να υποδηλώνουν έμφραγμα, επικίνδυνη αρρυθμία ή καρδιακή ανακοπή. «Ο χρόνος είναι καθοριστικός. Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, καλέστε άμεσα το 166», τονίζει ο Δρ. Racht.

Οι πιο επικίνδυνες ημέρες του χρόνου

Στοιχεία της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης δείχνουν ότι τα θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια αυξάνονται την τελευταία εβδομάδα του Δεκεμβρίου. Έρευνα στο επιστημονικό περιοδικό Circulation κατέδειξε ότι περισσότερα καρδιακά επεισόδια σημειώνονται ανήμερα τα Χριστούγεννα, ακολουθούμενα από τις 26 Δεκεμβρίου και την Πρωτοχρονιά.

Γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος στις γιορτές

Οι ειδικοί αποδίδουν το φαινόμενο σε έναν συνδυασμό παραγόντων: υπερφαγία και αυξημένη πρόσληψη αλατιού, υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, συναισθηματικό στρες, χαμηλές θερμοκρασίες που επιβαρύνουν την καρδιά, αλλά και καθυστέρηση στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων.

Η άμεση επέμβαση σώζει ζωές

Η έγκαιρη αντιμετώπιση αυξάνει θεαματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Οι διασώστες μπορούν να ξεκινήσουν σωτήρια φροντίδα ήδη από τη μεταφορά του ασθενούς και να προετοιμάσουν τα επείγοντα για άμεση παρέμβαση, κάτι που δεν συμβαίνει όταν ο ασθενής καθυστερεί ή προσπαθεί να μετακινηθεί μόνος του.

Πρόληψη με μέτρο και… γέλιο

Οι ειδικοί συνιστούν μέτρο στο φαγητό και το αλκοόλ, καλή ενυδάτωση, συνέπεια στη λήψη φαρμάκων και προσοχή στη σωματική δραστηριότητα στο κρύο. Παράλληλα, οι γιορτές μπορούν να ωφελήσουν την καρδιά: το γέλιο και οι στιγμές χαράς βελτιώνουν τη ροή του αίματος και μειώνουν την καρδιακή πίεση.

Συμπέρασμα

Οι γιορτές είναι συνδεδεμένες με χαρά, αλλά απαιτούν εγρήγορση όταν πρόκειται για την καρδιακή υγεία. Η αναγνώριση των συμπτωμάτων και η άμεση αναζήτηση βοήθειας μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες. Ακούγοντας το σώμα μας και φροντίζοντας την καρδιά μας, μπορούμε να απολαύσουμε τις γιορτινές ημέρες με ασφάλεια και πραγματική ευεξία.

