Greek Basket League: Τα σενάρια στη μάχη της παραμονής, σε δυσχερή θέση ο Πανιώνιος

Τα δεδομένα για Προμηθέα, Μαρούσι, Κολοσσό. Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις 7 και τις 6 νίκες, μόνο η Καρδίτσα δεν κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση καθώς υπερτερεί σε κάθε ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει

21 Απρ. 2026 23:39
Pelop News

Φινάλε στην κανονική περίοδο της GBL με την 26η και τελευταία αγωνιστική (Σάββατο κοινή ώρα 18.15), από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η παραμονή στη Greek Basket League και ποια ομάδα θα βρεθεί στη 13η θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό.

Από τις πέντε ομάδες που βρίσκονται στις 7 και τις 6 νίκες, μόνο η Καρδίτσα δεν κινδυνεύει να βρεθεί στην τελευταία θέση καθώς υπερτερεί σε κάθε ισοβαθμία που μπορεί να προκύψει.

Αντίθετα τόσο Μαρούσι και Πανιώνιος που έχουν ρεκόρ 6-17 όσο και οι Προμηθέας και Κολοσσός που είναι στο 7-16 εμπλέκονται, με διαφορετικές πιθανότητες, στα «σενάρια» υποβιβασμού.

Το Μαρούσι παραμένει στη Stoiximan GBL:

* Αν νικήσει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας τον ΠΑΟΚ

* Αν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και ταυτόχρονα ηττηθεί ο Πανιώνιος από τον Άρη

Ο Πανιώνιος παραμένει στη Stoiximan GBL:

* Αν νικήσει τον Άρη και ηττηθεί το Μαρούσι

* Αν νικήσει τον Άρη και ταυτόχρονα νικήσουν Μαρούσι και Καρδίτσα

Τα δύο άλλα «σενάρια»

Παράλληλα υπάρχουν και δύο διαφορετικοί συνδυασμοί αποτελεσμάτων που μπορούν να οδηγήσουν στην 13η θέση είτε τον Προμηθέα είτε τον Κολοσσό.

* Νίκες Αμαρουσίου, Ηρακλή, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Προμηθέας Βίκος Cola

* Νίκες Αμαρουσίου, Προμηθέα, Πανιωνίου, Καρδίτσας: 13ος ο Κολοσσός H Hotels Collection.

Σε κάθε άλλο συνδυασμό αποτελεσμάτων, υποβιβάζονται είτε ο Πανιώνιος είτε το Μαρούσι.

