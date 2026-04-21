Η 13χρονη στο Χαϊδάρι παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

Το αιμάτωμα στο κεφάλι κρατά σε επιφυλακή τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι δίνουν συνεχή αγώνα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης

21 Απρ. 2026 18:03
Pelop News

Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία της 13χρονης μαθήτριας που τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από πτώση από μπαλκόνι σχολικού κτιρίου στο Χαϊδάρι, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Η έφηβη είναι διασωληνωμένη σε καταστολή και αιμοδυναμικά σταθερή, μετά τη χθεσινή πολύωρη χειρουργική επέμβαση. Το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζει την κατάσταση της ιδιαίτερα σοβαρή με τα τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα να αποτελούν τα βασικά σημεία ανησυχίας. Ειδικότερα, το αιμάτωμα στο κεφάλι κρατά σε επιφυλακή τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι δίνουν συνεχή αγώνα για τη σταθεροποίηση της κατάστασης.

Στο πλευρό της είναι οι γονείς της ενώ στο νοσοκομείο είχε μεταβεί η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Παράλληλα επικοινωνία με τους οικείους της είχε και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (20/4) στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, όταν –σύμφωνα με πληροφορίες– η μαθήτρια ένιωσε ζάλη, γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και έπεσε από τον πρώτο όροφο στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η σχολική νοσηλεύτρια και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν δίπλα στο παιδί από την πρώτη στιγμή.

