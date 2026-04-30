Η «Αλληλεγγύη Παντού» φέρνει στην Αχαΐα δράση στήριξης, μνήμης και αντιπολεμικού μηνύματος

Με κεντρικό μήνυμα ότι η αλληλεγγύη αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μετατρέπεται σε πράξη, η «Αλληλεγγύη Παντού» οργανώνει το Σάββατο 2 Μαΐου μια σειρά δράσεων στην Αχαΐα, που συνδυάζουν την κοινωνική προσφορά, την ιστορική μνήμη και τον δημόσιο διάλογο.

Η πρώτη στάση της πρωτοβουλίας έχει προγραμματιστεί για τις 12:30, όταν θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης και ατομικής φροντίδας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Αχαΐας για την κάλυψη αναγκών των κρατουμένων. Στο υλικό που θα παραδοθεί περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα 200 ζευγάρια παπούτσια που είχαν τοποθετηθεί συμβολικά στο «Μονοπάτι Θυσίας» στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, αλλά και ρούχα και είδη προσωπικής χρήσης.

Συγκεκριμένα, η αποστολή περιλαμβάνει εσώρουχα, βερμούδες, φόρμες, κοντομάνικες μπλούζες, φανέλες, σαγιονάρες και αθλητικά παπούτσια, καθώς και πετσέτες, σεντόνια, μαξιλαροθήκες, απορρυπαντικά, οδοντόπαστες, σαμπουάν, αφρόλουτρα, χτένες και είδη ζωγραφικής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη καμπάνια συγκέντρωσης ειδών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διαβάστε επίσης: «Φώναζε “Κωνσταντίνε” και δεν αντιδρούσε»: Οι μαρτυρίες μετά το δυστύχημα στην Ηλεία

Αντιπολεμική εκδήλωση στα Καραϊίκα

Στη συνέχεια, στις 13:30, θα πραγματοποιηθεί αντιπολεμική εκδήλωση στα Καραϊίκα Δυτικής Αχαΐας, στον χώρο του μνημείου όπου αναφέρονται ονομαστικά αγωνιστές και ήρωες της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο Μήτσος Ρεμπούτσικας, που γεννήθηκε στην Κάτω Αχαΐα και εκτελέστηκε στην Καισαριανή τον Μάιο του 1944.

Η αναφορά στην Καισαριανή αποκτά ιδιαίτερο βάρος και λόγω της πρόσφατης ανάδειξης σπάνιων φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών αγωνιστών στο Σκοπευτήριο, την Πρωτομαγιά του 1944. Όπως επισημαίνεται, τα ευρήματα αυτά, 82 χρόνια μετά, δεν έχουν μόνο ιστορική αξία, αλλά λειτουργούν και ως ισχυρό τεκμήριο μνήμης, καθώς καταγράφουν με σκληρή καθαρότητα τις τελευταίες στιγμές των εκτελεσμένων, φωτίζοντας την αξιοπρέπεια, τη γενναιότητα και την αταλάντευτη στάση τους απέναντι στον θάνατο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή προκαλούν έντονη ανησυχία για την πορεία της ειρήνης, οι διοργανωτές συνδέουν ευθέως την ιστορική αυτή παρακαταθήκη με την ανάγκη για αντιπολεμική εγρήγορση και συλλογική στάση στο σήμερα.

Σύσκεψη δομών αλληλεγγύης στην Κάτω Αχαΐα

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 17:00, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στην Κάτω Αχαΐα, όπου θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη μελών από πολλές δομές αλληλεγγύης. Στόχος της συνάντησης είναι η παρουσίαση θέσεων και προτάσεων, αλλά και η ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα ζητήματα κοινωνικής παρέμβασης και στήριξης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η προετοιμασία της δράσης γίνεται σε στενή συνεργασία με την υπεύθυνη της «Αλληλεγγύης Παντού» Μαρία Τοπαλίδου, τον υπεύθυνο αλληλεγγύης Νότιας Ελλάδας Χρήστο Προβέζη, τη συντονίστρια του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ασπασία Καρφάκη, τον βουλευτή Αχαΐας και τομεάρχη Υγείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, καθώς και τη Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του κόμματος.

