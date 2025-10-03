Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ – Απελευθερώνει τους ομήρους εντός 72 ωρών

Αργά το βράδυ της Παρασκευής, η Χαμάς παρέδωσε την επίσημη απάντησή της στους διαμεσολαβητές σχετικά με το σχέδιο που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λίγες ώρες μετά το νέο τελεσίγραφο του Λευκού Οίκου, το οποίο έδινε προθεσμία έως την Κυριακή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, η Χαμάς δηλώνει ότι αποδέχεται την παράδοση όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, όπως προβλέπει η πρόταση Τραμπ, και μάλιστα εντός 72 ωρών. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει άμεσα διαπραγματεύσεις, μέσω των διαμεσολαβητών, για να καθοριστούν οι λεπτομέρειες των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας.

Σε μια ακόμη κίνηση που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι προτίθεται να παραδώσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε ένα «Παλαιστινιακό Σώμα Ανεξάρτητων Τεχνοκρατών», σηματοδοτώντας πιθανή αλλαγή ισορροπιών στη διακυβέρνηση της περιοχής.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από ευχαριστίες προς τις αραβικές και μουσουλμανικές χώρες που διαμεσολάβησαν, καθώς και προς τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο, για τις προσπάθειές τους να δημιουργηθεί το πλαίσιο για τις νέες εξελίξεις.

Η απάντηση της Χαμάς αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στις επόμενες κινήσεις τόσο των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και των χωρών της περιοχής, καθώς η χρονική πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον, με το τελεσίγραφο μέχρι την Κυριακή, παραμένει ισχυρή.

