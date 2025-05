Η Χαμάς απελευθέρωσε όμηρο που κρατούσε από το 2023! ΒΙΝΤΕΟ

Από τη Χαμάς απελευθερώθηκε ο Αμερικανο-Ισραηλινός όμηρος Ένταν Αλεξάντερ, ο οποίος κρατούνταν αιχμάλωτος στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023,

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού μετέφερε τον 21χρονο Αλεξάντερ από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ, όπου συνάντησε την οικογένειά του και δέχθηκε ιατρική φροντίδα σε νοσοκομείο.

🚨 WOW! Even **CNN** is being forced to admit Trump is THE reason hostages like Edan Alexander are being released by Hamas “And all of this is is happening because of ENORMOUS diplomatic effort and pressure that is now being brought to bear by the US and by President Trump.” 🇺🇸 pic.twitter.com/EySbPUXcB3 — Nick Sortor (@nicksortor) May 12, 2025

Παράλληλα, ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν στο ABC News ότι στην περιοχή της Γάζας από όπου απελευθερώθηκε ο Αλεξάντερ υπήρξε προσωρινή παύση των μαχών και των αεροπορικών επιδρομών έως ότου ο 21χρονος βρέθηκε σε ισραηλινό έδαφος.

The Red Cross did not visit American citizen Edan Alexander once during his time in captivity He saw them for the first time during his propaganda parade today The Red Cross should not qualify as a 501(c)(3) Why do we exempt a terror front? pic.twitter.com/9T6oK7F63J — Arynne Wexler (@ArynneWexler) May 12, 2025

Ο Αλεξάντερ, που κατάγεται από το Νιου Τζέρσεϊ, μετακόμισε στο Ισραήλ σε ηλικία 18 ετών. Υπηρέτησε στις IDF όταν συνελήφθη από τη βάση του κοντά στα σύνορα της Γάζας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Ήταν 19 ετών όταν απήχθη και έχει περάσει δύο γενέθλια ενώ βρισκόταν σε αιχμαλωσία.

Ο Αλεξάντερ ήταν ο τελευταίος ζωντανός Αμερικανός πολίτης που κρατούνταν όμηρος από τη Χαμάς. Η οργάνωση πιστεύεται ότι κρατεί επίσης τα πτώματα τεσσάρων νεκρών Αμερικανών ομήρων.

Λίγο πριν ο Αλεξάντερ φτάσει στο Ισραήλ, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο Τελ Αβίβ και στο Τέναφλι του Νιου Τζέρσεϊ για να γιορτάσουν την απελευθέρωσή του.

Crowds gather along the roads in southern Israel to welcome home American-Israeli Edan Alexander, who survived 584 days in Hamas captivity in Gaza, as he is transported to the Re’im base to reunite with his family. Welcome home, Edan! 🇺🇸🎗️🇮🇱 pic.twitter.com/zFWsBIPGwh — StandWithUs (@StandWithUs) May 12, 2025

