Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους

Το απόγευμα της Κυριακής, 12.10.2025, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, πηγές της Χαμάς, μίλησαν στο Γαλλικό πρακτορείο πως συνεχίζουν να απαιτούν την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ.

Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους
12 Οκτ. 2025 21:29
Pelop News

Το Ισραήλ έχει δηλώσει προετοιμασμένο να υποδεχτεί τους 20 ζωντανούς ομήρους από τη Χαμάς, σύμφωνα με τις δηλώσεις από το Τελ Αβίβ το πρωί της Δευτέρας, 13.10.2025, όμως η οργάνωση δεν κάνει πίσω σχετικά με τις απαιτήσεις της για τους κρατούμενους μαχητές της.

Το απόγευμα της Κυριακής, 12.10.2025, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, πηγές της Χαμάς, μίλησαν στο Γαλλικό πρακτορείο πως συνεχίζουν να απαιτούν την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ.

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «τελείωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:37 Γιατί η Ρωσία ανησυχεί στην περίπτωση που η Ουκρανία προμηθευτεί πυραύλους Tomahawk
22:23 Μεγάλη πτώση στα κρυπτονομίσματα μετά τις ανακοινώσεις Τραμπ για δασμούς στην Κίνα
22:05 Δακτύλιος: Επιστρέφει από αύριο Δευτέρα 13/10 στο κέντρο της Αθήνας
21:53 Συντάξεις Νοεμβρίου: Πιο νωρίς οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
21:45 Εντυπωσιακά πλάνα από το drone του Κ. Βικάτου από την αναπαράσταση της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου ΒΙΝΤΕΟ
21:41 Αυχενικό σύνδρομο: ο Παναγιώτης Κρίθης εξηγεί το πώς, πού και γιατί ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
21:37 Λήμνος: Ανήλικος με σουγιά απείλησε 17χρονο συμμαθητή του μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα
21:29 Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους
21:21 ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτων από τον αγοραστή μέσα σε 9 μήνες, για να ξεμπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις
21:12 Αμύνταιο: Οκτώ επιθέσεις αρκούδας στο χωριό Λεβαία σε ένα βράδυ!
20:58 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν στο ΣΕΦ
20:56 Κρήτη: Σεισμός 3,9 Ρίχτερ κοντά στη Γαύδο
20:48 Διάγγελμα Νετανιάχου: Δεν θα σωπάσω μέχρι να φέρω πίσω τους ομήρους – Αναφορές για συγκρούσεις
20:40 Δανία – Ελλάδα: Με Ιωαννίδη και Βλαχοδήμο η Εθνική για να μείνει ζωντανή στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026
20:33 Πάτρα: Νέα τα Προσφυγικά έως τέλος του 2025 – Παράταση ολοκλήρωσης σε τέσσερα έργα
20:24 Γάζα: Ανασύρουν διαρκώς σορούς από τα ερείπια – Βρέθηκαν 117 πτώματα το τελευταίο 24ωρο
20:16 Βατικανό: Νεαρός ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου ΒΙΝΤΕΟ
20:10 Κρίμα για την ΑΕ Βαρθολομιού, ήττα στο… νήμα
20:08 Πάνος Ρούτσι: «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι όσο αναπνέω, δεν σταματάω, θα τους βάλω όλους φυλακή»
20:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Τα πόδια του δίκιου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ