Η Χαμάς επιμένει για ανταλλαγή ομήρων με τους κρατούμενους Παλαιστίνιους

Το Ισραήλ έχει δηλώσει προετοιμασμένο να υποδεχτεί τους 20 ζωντανούς ομήρους από τη Χαμάς, σύμφωνα με τις δηλώσεις από το Τελ Αβίβ το πρωί της Δευτέρας, 13.10.2025, όμως η οργάνωση δεν κάνει πίσω σχετικά με τις απαιτήσεις της για τους κρατούμενους μαχητές της.

Το απόγευμα της Κυριακής, 12.10.2025, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ, πηγές της Χαμάς, μίλησαν στο Γαλλικό πρακτορείο πως συνεχίζουν να απαιτούν την απελευθέρωση των Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ.

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «τελείωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

