Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»

Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων, που εδρεύει στην Πάτρα, με πανελλήνια δραστηριότητα «διεμβόλισε» το τελευταίο διήμερο με εντυπωσιακό και συνάμα δυναμικό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα.

Αναφερόμαστε φυσικά στην DATA Consultants και τα ευρήματα του γκάλοπ τα οποία παρουσιάσθηκαν από την εφημερίδα «Πελοπόννησος». Το σύνολο των ευρημάτων προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση, διότι για πρώτη φορά ανιχνεύτηκε η πρόθεση των ψηφοφόρων της Δυτικής Ελλάδας για το ενδεχόμενο συμμετοχής στις βουλευτικές κάλπες δυο νέων κομμάτων, υπό την ηγεσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της «μάνας των Τεμπών» Μαρίας Καρυστιανού, αντίστοιχα.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της χώρας «ΤΑ ΝΕΑ» αξιοποίησε ευρέως τα στοιχεία της έρευνας, κάνοντας εκτεταμένη πρωτοσέλιδη αναγγελία, υπό τον τίτλο: «Η Καρυστιανού, το γκάλοπ και η «μεγάλη οργή». Πώς ένα δυνητικό κόμμα ανακατεύει την τράπουλα. Τι δείχνει μέτρηση στη Δυτική Ελλάδα για λογαριασμό της εφημερίδας Πελοπόννησος».

Η δημοσκόπηση της DATA C. έτυχε ανάλογης δημοσιότητας και από μεγάλες ηλεκτρονικές εφημερίδες της χώρας, με εκατομμύρια αναγνώστες, όπως Proto Thema, Iefimerida, Ieidiseis, CNN.gr, Κουτί της Πανδώρας, Liberal, The Toc, In.gr, Aftodioikisi, Slpress, κ.ά.

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Κοινός παρονομαστής όλων των δημοσιογραφικών αναφορών είναι πρωτίστως η σπουδαία επίδοση στην πρόθεση ψήφου ενός δυνητικού κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και δευτερευόντως η τάση συσπείρωσης των κομμάτων της Αριστεράς υπό τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως να καταφέρνει μεγάλο πλήγμα στο ΠΑΣΟΚ ή να απειλεί τη Νέα Δημοκρατία.

Εξάλλου σχολιάζεται, από τα παραπάνω ΜΜΕ ότι εφόσον τα δυνητικά κόμματα αποκτήσουν υπόσταση, τότε θα πάμε σε σαρωτικές αλλαγές της εκλογικής γεωγραφίας στην Δυτική Ελλάδα, αλλά και πανελλαδικά.

Παράλληλα, ενστερνίζονται τα σχόλια της «Π», που αφορούν την καταγραφή «δημογραφικών και κοινωνικών ομαδοποιήσεων που δεν υφίσταντο στο παρελθόν», ενώ μνεία γίνεται και στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό των αναποφάσιστων, που προφανώς επιτείνει την πολιτική ρευστότητα, της οποίας αξιοπρόσεκτο στοιχείο είναι η «μεγάλη οργή» της κοινωνίας, όπως αυτή αναδεικνύεται και από το γκάλοπ της DATA C.

Η ΒΕΛΟΝΑ

Εξάλλου, τονίζεται ότι όσο τα όποια νέα κόμματα κινούνται σε υποθετική σφαίρα, δεν πρόκειται στο εγγύς μέλος να παρατηρηθούν αισθητές μετακινήσεις της δημοσκοπικής βελόνας των υπαρχόντων κομμάτων.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό το δημοσκοπικό τοπίο, αν ανακοινώσουν την ίδρυση νέων κομμάτων ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού. Θα προσλάβει δε, απρόβλεπτες διαστάσεις η ρευστότητα, εφόσον επαληθευθεί το σενάριο της δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Η… ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ

Ωστόσο, εκτιμάται από τους αθηναίους σχολιογράφους της δημοσκόπησης της DATA C. ότι ουδείς εκ των Τσίπρα, Σαμαρά, ούτε η κ. Καρυστιανού, θα βιασθούν να ανακοινώσουν την ίδρυση νέων κομμάτων. Θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να διαχειρίζονται τη φήμη ότι θα «διαβούν τον Ρουβίκωνα» παρά να αποτελέσουν για αρκετό χρονικό διάστημα μέρος της τριβής της πολιτικής καθημερινότητας.

Επί τους παρόντος εμείς οι τρίτοι και ψηφοφόροι «απολαμβάνουμε» το δημοσκοπικό pole dancing. Ολα τα κόμματα, δίκην χορεύτριας, να περιστρέφονται γύρω από τον στύλο. Αλλωστε, υπάρχει ακόμη (λίγος;) χρόνος για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι να στηθούν οι βουλευτικές κάλπες…

