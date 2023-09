Η κακοκαιρία Daniel «χτύπησε» και την Λιβύη: 25 νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

H ισχυρή μεσογειακή κακοκαιρία Daniel που σάρωσε την Ελλάδα, χτύπησε με τεράστια σφοδρότητα και την ανατολική Λιβύη, προκαλώντας τον θάνατο 25 ανθρώπων, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και καταστροφές σε σπίτια και δρόμους.

Ο προηγούμενος απολογισμός από κυβερνητικές πηγές της Λιβύης και αυτόπτες μάρτυρες έκανε λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δύο αγνοουμένους από την κακοκαιρία Daniel.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ανθρώπους να έχουν ανέβει στις στέγες των σπιτιών τους ή πάνω στα αυτοκίνητά τους στην προσπάθεια να λάβουν βοήθεια.

Η καταιγίδα Daniel έπληξε πολλές πόλεις της Λιβύης (Βεγγάζη, Σους, Αλ Μπάιντα, Αλ Μαρτζ και Ντέρνα) προκαλώντας σφοδρές πλημμύρες και τεράστιες καταστροφές.

Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση ακραίας έκτακτης ανάγκης, δίνοντας εντολή για κλείσιμο σχολείων και καταστημάτων και επιβάλλοντας απαγόρευση κυκλοφορίας καθώς η καταιγίδα έπληξε τη χώρα χθες, Κυριακή, και σήμερα.

Our hearts are with the people of Libya .. May God assist them. ❤🇱🇾 #Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/tzYqAdH5ZR

Τέσσερα σημαντικά λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Λιβύη, τα Ρας Λανούφ, Ζουεϊτίνα, Μπρέγκα και Ες Σίντρα έκλεισαν από το απόγευμα του Σαββάτου και για τρεις ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο μηχανικοί.

Ο πρωθυπουργός, επικεφαλής της μεταβατικής κυβέρνησης στην Τρίπολη, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, δήλωσε την Κυριακή πως έδωσε οδηγίες σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να “αντιμετωπίσουν αμέσως” τις ζημιές και τις πλημμύρες στις πόλεις της ανατολικής Λιβύης.

🛑 URGENT: Massive flooding in El Jabal El Akhdar, East of #Libya. Thousands trapped under rising waters. Urgent international aid and assistance needed. Please spread the word & let’s come together to help. @RedCross @UN @Top_Disaster @USEmbassyLibya @UKinLibya pic.twitter.com/qtKAJQJPjg

— Ahmed Abdulgalil (@Ahmed_alabidi) September 10, 2023