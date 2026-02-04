Η κατάσταση των τραυματιών στη Χίο, «δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους»

Στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, μεταφέρθηκαν και νοσηλεύονται οι 26 τραυματίες της ναυτικής τραγωδιάς μετά από σύγκρουση σκάφους Λιμενικού με ταχύπλοο που μετέφερε παράνομους μετανάστες το βράδυ της Τρίτης 3/02/2026.

Ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Τσιαχρής μιλώντας στον Realfm 97,8 , ανέφερε«έχουμε 26 άτομα που νοσηλεύονται. Οι 25 είναι Αφγανοί και υπάρχει και ένα στέλεχος του Λιμενικού. Υπάρχουν κάποιοι τραυματίες που έχουν χειρουργηθεί, έγιναν χειρουργεία μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες.Έγιναν τεράστιες προσπάθειες και υπήρχε εμπλοκή πολλών ειδικοτήτων γιατρών: ορθοπεδικοί, χειρουργοί, παιδίατροι κ.α».

Και προσέθεσε: «αν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κινδυνεύει, σίγουρα θα μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο, πιθανότατα στην Αθήνα. Αυτό όμως, θα κριθεί από την πορεία του κάθε τραυματία».

Για τα παιδιά που νοσηλεύονται, είπε ότι «υπάρχουν 10 άτομα από 1 έως 15 ετών που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική και γενικά είναι σε καλή κατάσταση. Δύο περιπτώσεις που είναι πιο βαριά θα δούμε την πορεία και αν χρειαστεί, θα γίνει διακομιδή», ενώ επιβεβαίωσε και την πληροφορία ότι «δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους».

