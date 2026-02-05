Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ

Οι τυχεροί αριθμοί

Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
05 Φεβ. 2026 22:31
Pelop News

Στην κλήρωση Τζόκερ σήμερα 05/02/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά!

Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης

Οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 4, 6, 38, 13, 30 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Ιαπωνία: Το 13,5% των κρατουμένων είναι άνω των 65 ετών, οι φυλακές μετατρέπονται σε γηροκομεία!
23:27 Είναι το Πιστοποιητικό Επιχειρηματικής Φήμης απλώς ένα διαφημιστικό «γκατζετάκι» ή ένα πραγματικό εργαλείο μάρκετινγκ που χτίζει εμπιστοσύνη;
23:21 Το τρόφιμο που νικά τη γήρανση και προστατεύει την καρδιά!
22:55 «Το ότι είμαι ανάπηρη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να παρουσιάσω», η Κατερίνα Βρανά για τον ελληνικό τελικό της Eurovision
22:45 Τα κόλπα για να μην ξεχνάμε και να … ακονίζουμε τη μνήμη μας
22:35 Βεζένκοφ: Αναδείχτηκε MVP της Euroleague για τον Ιανουάριο
22:31 Η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ
22:22 Υπόθεση κατασκοπείας: Ο Έλληνας αξιωματικός συνελήφθη πριν στείλει νέες απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα
22:15 Κομοτηνή: Οδηγός πέρασε από αποκλεισμένη ιρλανδική διάβαση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά! ΒΙΝΤΕΟ
22:05 Καιρός: Το μεγαλύτερο ύψος βροχής και οι νέες συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας
21:55 Στεγαστικό σοκ στην αγορά ακινήτων της Πάτρας με ενοίκια και τιμές πώλησης στα ύψη
21:45 «Εάν η ομάδα ήταν εκείνη της Σιγκαπούρης δεν θα χάναμε από κανέναν στο Ευρωπαϊκό», η ατάκα με νόημα του Χάρη Παυλίδη
21:33 «Τα λεφτά δεν μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία», η αναφορά του Έλον Μασκ και οι αντιδράσεις
21:22 Πέθανε ο θρυλικός επιχειρηματίας της νύχτας Λάκης Ραπτάκης
21:17 Ρουμελιώτης: «Η χρόνια της καθιέρωσης και το στάδιο της ενηλικίωσης»
21:05 Στην Ανδρίτσαινα καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχόπτωσης
20:57 «Οι νόμοι πρέπει να τηρούνται, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι αδιαπραγμάτευτη», η Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
20:49 Πένθος στα Καλάβρυτα, «έφυγε» ο Σωτήρης Θανόπουλος από τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 «Απέφυγα τη σύγκρουση, πάρτε τους τα διπλώματα, είναι κίνδυνοι θάνατοι», μαρτυρία της γυναίκας, που βρέθηκε στην πορεία του 89χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Εγνατία!
20:28 Χαλκός από…χρυσάφι για την Εθνική Γυναικών που ανεβαίνει πάλι στο βάθρο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ