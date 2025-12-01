Η συνέχεια στο επεισόδιο στην πισίνα, για πότε και γιατί δόθηκε η αναβολή

Για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης με το σοβαρό επεισόδιο στην πισίνα στο παιχνίδι ΟΠΑΘΑ-Νίκη Βόλου για την 3η αγωνιστική της Α2 Εθνικής πόλο Ανδρών.

Επεισόδιο ανάμεσα σε δυο πολίστες στο “Πεπανός”-Στο νοσοκομείο παίκτης του ΟΠΑΘΑ!

Σε τέτοιες υποθέσεις πάντα συνήθως δίνεται αρχικά κάποιες ημέρες αναβολή, έπειτα φυσικά από σχετικό αίτημα και αυτό συνέβη και στη συγκεκριμένη υπόθεση που ανέδειξε το pelop.gr και πήρε πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Θυμίζουμε ότι μετά την αποβολή τους στο γ’ 8λεπτο ακολούθησε το σοβαρό επεισόδιο με θύμα, σύμφωνα με μαρτυρίες, παίκτη του ΟΠΑΘΑ, τον οποίο φέρεται να γρονθοκόπησε παίκτης της Νίκης Βόλου. Αποτέλεσμα ήταν να του ανοίξει η μύτη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Όλα έγιναν στα σκαλιά προς τα αποδυτήρια με αποτέλεσμα να το αντιληφθούν ελάχιστοι, οι οποίοι ενημέρωσαν αστυνομικούς που προσέρχονταν εκείνη την ώρα στο «Πεπανός» για να καλύψουν την αναμέτρηση ΝΟΠ-Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Α1 Εθνικής Ανδρών.

Μετά από καταγγελία του παίκτη του ΟΠΑΘΑ ο παίκτης της Νίκης Βόλου συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου (σήμερα αρχικά επρόκειτο να εκδικαστεί η υπόθεση) και τη συνέχεια την περιγράψαμε στον πρόλογο.

Πάντως στο διαδίκτυο και στα social media ακολούθησε χαμός από τα σχόλια με την κάθε πλευρά να υποστηρίζει τη δική της αλήθεια και οι αντιπαραθέσεις να είναι πολλές!

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μία υπόθεση που δεν συνάδει με το αθλητικό πνεύμα και σίγουρα τα όσα διαδραματίστηκαν ήταν άκρως δυσφημιστικά για τον χώρο του υγρού στίβου.

