Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας...ιατροδικαστή

Δύο μήνες μετά την επαναλειτουργία της, στις 21 Ιουλίου, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς, ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις ιατροδικαστών. Παρά την ομαλοποίηση των διαδικασιών και την αποκατάσταση της τάξης στους χώρους της υπηρεσίας, η στελέχωση παραμένει το βασικό ζητούμενο.

Σήμερα, στην ουσία, υπηρετεί μόνιμα ένας ιατροδικαστής, ενώ δύο ακόμη συνάδελφοι καλύπτουν τις ανάγκες της Πάτρας με εκ περιτροπής αποσπάσεις διάρκειας δύο και τριών εβδομάδων. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται μεταβατική, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας νέων προσλήψεων. Εχει ήδη προκηρυχθεί πανελλαδικά η πρόσληψη έξι ιατροδικαστών, με μία θέση να αφορά την Πάτρα, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον και αποδοχή του διορισμού.

«Η κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Ομως είμαι στην ουσία μόνο εγώ στην υπηρεσία. Περιμένουμε τώρα και μία προκήρυξη για να έρθει κάποιο άτομο. Οι δύο συνάδελφοι που έρχονται στην Πάτρα είναι με απόσπαση. Είμαστε σε μία μεταβατική περίοδο» αναφέρει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Ιωάννης Φουντος.

Οι οργανικές θέσεις της υπηρεσίας είναι τέσσερις, αλλά οι ανάγκες σήμερα καλύπτονται μερικώς. Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Ιωάννη Φούντο, για την απρόσκοπτη λειτουργία της απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μόνιμοι ιατροδικαστές. Παρά τις δυσκολίες, τα περιστατικά που φτάνουν καθημερινά, τρία έως πέντε κατά μέσο όρο, εξετάζονται χωρίς καθυστερήσεις, ενώ έχουν βελτιωθεί αισθητά οι συνθήκες εργασίας. Το νεκροτομείο έχει καθαριστεί και οργανωθεί εκ νέου, ενώ η διοικητική υποστήριξη παραμένει σταθερή.

Σημαντική αποσυμφόρηση προέκυψε και από τη νέα κατανομή των περιστατικών στην Πελοπόννησο. Υποθέσεις από περιοχές που μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούνταν από την Πάτρα, κατευθύνονται πλέον στην Κόρινθο και στο Ναύπλιο, μειώνοντας τον φόρτο εργασίας. «Τα περιστατικά που διαχειριζόμαστε κάθε μέρα είναι τρία με πέντε. Ευτυχώς πλέον τα περιστατικά από την Πελοπόννησο πηγαίνουν στην Κόρινθο και το Ναύπλιο. Αυτό, μας έχει αποσυμφορήσει. Ηταν ένα τεράστιο βάρος για μας» σημειώνει ο κ. Φούντος. Η υπηρεσία εξακολουθεί να εξυπηρετεί Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά, γεγονός που απαιτεί σταθερή ιατροδικαστική παρουσία.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η πλήρης αποκατάσταση της κανονικότητας εξαρτάται από την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. Η απουσία μόνιμης στελέχωσης δημιουργεί αβεβαιότητα για τη συνέχεια, καθώς η υπηρεσία στηρίζεται στην καλή διάθεση και τη διαθεσιμότητα αποσπασμένων ιατροδικαστών. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για μόνιμες τοποθετήσεις, ωστόσο το αν θα καλυφθεί η θέση της Πάτρας παραμένει ανοιχτό.

Παρά τις δυσκολίες, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών επιχειρεί να αφήσει πίσω της την κρίση του καλοκαιριού και να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της. Η καθημερινή λειτουργία της έχει σταθεροποιηθεί, αλλά η ουσιαστική λύση περνά μέσα από την άμεση στελέχωση, ώστε η περιοχή να διαθέτει επαρκή και μόνιμη ιατροδικαστική κάλυψη.

