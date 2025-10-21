Ηγέτες ΕΕ και Ζελένσκι: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από το σημείο που βρίσκονται τώρα οι γραμμές του πολέμου

Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και την έναρξη ειρηνικών διαπραγματεύσεων βάσει της υπάρχουσας γραμμής επαφής.

Οι δύο πλευρές – ΕΕ και Ζελένσκι – επισήμαναν πως είναι απαράδεκτη η αλλαγή των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και ζήτησαν την αύξηση της πίεσης στην ρωσική οικονομία, σύμφωνα με τη κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, καθώς και τους προέδρους της Γαλλίας και της Φινλανδίας, τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Νορβηγίας, την Καγκελάριο της Γερμανίας, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι η υπάρχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις. Παραμένουμε πιστοί στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», αναφέρεται στη δήλωση.

Η δήλωση τονίζει ότι η καθυστέρηση της Ρωσίας στη διαδικασία δείχνει πως η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη, γι’ αυτό και πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε κατάπαυση του πυρός.

«Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στην ρωσική οικονομία και στη βιομηχανία άμυνάς της μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή μέτρα που αποσκοπούν στη χρήση όλης της αξίας των παγωμένων ρωσικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων, ώστε η Ουκρανία να έχει τους απαραίτητους πόρους», αναφέρεται επίσης στη δήλωση.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι αυτή την εβδομάδα οι ηγέτες θα συναντηθούν εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εντός της Συμμαχίας των Προθύμων για να συζητήσουν πώς να προχωρήσουν σε αυτό το έργο και να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Θυμίζεται πως πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο εντός των τρεχουσών εδαφικών συνόρων και να καταλήξουν σε συμφωνία. Το Κρεμλίνο απάντησε απορρίπτοντας την ιδέα του «παγώματος» της γραμμής μετώπου.

