Ηγέτες ΕΕ και Ζελένσκι: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από το σημείο που βρίσκονται τώρα οι γραμμές του πολέμου

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα»

Ηγέτες ΕΕ και Ζελένσκι: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις από το σημείο που βρίσκονται τώρα οι γραμμές του πολέμου
21 Οκτ. 2025 13:00
Pelop News

Ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέδωσαν κοινή δήλωση με την οποία στηρίζουν την πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία και την έναρξη ειρηνικών διαπραγματεύσεων βάσει της υπάρχουσας γραμμής επαφής.

«Ω, καλώς ήρθες Σαρκοζί!», θερμή υποδοχή των κρατουμένων στον πρώην επικεφαλής του γαλλικού κράτους

Οι δύο πλευρές – ΕΕ και Ζελένσκι – επισήμαναν πως είναι απαράδεκτη η αλλαγή των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και ζήτησαν την αύξηση της πίεσης στην ρωσική οικονομία, σύμφωνα με τη κοινή δήλωση που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, καθώς και τους προέδρους της Γαλλίας και της Φινλανδίας, τους πρωθυπουργούς της Βρετανίας, Ιταλίας, Πολωνίας και Νορβηγίας, την Καγκελάριο της Γερμανίας, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση του Προέδρου Τραμπ ότι οι εχθροπραξίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα και ότι η υπάρχουσα γραμμή επαφής πρέπει να είναι το σημείο εκκίνησης για τις διαπραγματεύσεις. Παραμένουμε πιστοί στην αρχή ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία», αναφέρεται στη δήλωση.

Η δήλωση τονίζει ότι η καθυστέρηση της Ρωσίας στη διαδικασία δείχνει πως η Ουκρανία είναι η μόνη πλευρά που επιθυμεί πραγματικά την ειρήνη, γι’ αυτό και πρέπει να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε κατάπαυση του πυρός.

«Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στην ρωσική οικονομία και στη βιομηχανία άμυνάς της μέχρι ο Πούτιν να είναι έτοιμος να κάνει ειρήνη. Αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή μέτρα που αποσκοπούν στη χρήση όλης της αξίας των παγωμένων ρωσικών κυρίαρχων περιουσιακών στοιχείων, ώστε η Ουκρανία να έχει τους απαραίτητους πόρους», αναφέρεται επίσης στη δήλωση.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι αυτή την εβδομάδα οι ηγέτες θα συναντηθούν εντός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εντός της Συμμαχίας των Προθύμων για να συζητήσουν πώς να προχωρήσουν σε αυτό το έργο και να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία.

Θυμίζεται πως πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε, μετά τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο, ότι ο Ζελένσκι και ο Πούτιν πρέπει να σταματήσουν τον πόλεμο εντός των τρεχουσών εδαφικών συνόρων και να καταλήξουν σε συμφωνία. Το Κρεμλίνο απάντησε απορρίπτοντας την ιδέα του «παγώματος» της γραμμής μετώπου.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:25 Καστοριά: Νεκρός 76χρονος σε τροχαίο στην Επαρχιακή Οδό προς Αμύνταιο
15:13 Επιστροφή ενός ενοικίου: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία πληρωμής από τον Πιερρακάκη
15:08 Περιβάλλον με Υπογραφή Ανδρικόπουλος – Μια τοπική αλυσίδα δείχνει τον δρόμο της βιωσιμότητας
15:00 Αναταραχές στα χειρουργεία του «Αγ. Ανδρέα»: «Τηρήστε τον κανονισμό»
14:59 «Πανδημία παραπληροφόρησης»: Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας στηρίζει τη δημιουργία Γραφείου Fake News για τη Δημόσια Υγεία
14:55 Σφοδρή επίθεση Βελόπουλου σε Κακλαμάνη: «Μεσολάβησε για να ευνοηθεί ο Φλώρος»
14:52 Νέα γεώτρηση στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»: Οριστική λύση στο πρόβλημα νερού με υπογραφή Χαρδαλιά
14:49 Η Lidl Ελλάς τρέχει ξανά ως Μεγάλος Χορηγός στον 13ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
14:48 «Έπραξαν όπως όφειλαν»: Η απάντηση της ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό
14:40 Τρίκαλα: Τι κατέθεσε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του – «Το είχα σκεφθεί από παλιά»
14:26 Φορτηγό «κόλλησε» στα Εξάρχεια προκαλώντας ζημιές σε εννέα αυτοκίνητα – Κομφούζιο στην Καλλιδρομίου
14:21 Με συναυλία ολοκληρώνεται το αφιερωματικό τετραήμερο στον «Μίκη Θεοδωράκη»
14:16 Αλέξης Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης συμπεριφέρεται σαν ιδιοκτήτης του Αγνώστου Στρατιώτη – Ιδιοκτήτης είναι ο λαός»
14:11 Απογραφή ανελκυστήρων: Υποχρεωτική, δωρεάν και σε εξέλιξη – Προθεσμία έως 30 Νοεμβρίου 2025
14:07 Μητσοτάκης: «Διπλή γιορτή για τα 50 χρόνια του Ιδρύματος Ωνάση και το νέο Ωνάσειο Νοσοκομείο» ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ροταριανός Ομιλος Πάτρα: Λαμπρή εκδήλωση και ενόψει επετείου
13:58 Ο Δήμος Καλαβρύτων τιμά την επέτειο του «ΟΧΙ» – Ο Β. Κικίλιας εκπρόσωπος της κυβέρνησης
13:53 Φάμελλος από την Κομοτηνή: «Η ελληνική περιφέρεια εκπέμπει SOS – Χρειαζόμαστε ενίσχυση της μεταποίησης»
13:45 Υγειονομική βόμβα στην Κέρκυρα: 1.500 τόνοι καμένων τροφίμων απειλούν τη δημόσια υγεία
13:40 Φρίκη στα Τρίκαλα: 18χρονος στραγγάλισε τη μητέρα του και κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ