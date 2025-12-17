Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Ιταλία

Στη σύλληψη 45χρονου αλλοδαπου προχώρησαν τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή ομάδας Κ9 της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, σε Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς, αμέσως μετά την αποβίβασή του από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από το Μπάρι της Ιταλίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε παραποίηση στον αριθμό πλαισίου και στο σχετικό ταμπελάκι του οχήματος, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας και το ιδιωτικό συμφωνητικό αγοραπωλησίας που παρουσίασε ο οδηγός αποδείχθηκαν πλαστά.

Μετά από έρευνα και καταχώριση του πραγματικού αριθμού πλαισίου στις βάσεις δεδομένων SIS RECAST και INTERPOL, επιβεβαιώθηκε ότι το όχημα είχε δηλωθεί κλεμμένο από ιταλικές αρχές, με εντολή κατάσχεσης.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας. Ο 45χρονος κατηγορείται για πλαστογραφία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σύμφωνα με τα άρθρα 216 και 394 του Ποινικού Κώδικα.

Κατασχέθηκε το όχημα, το οποίο θα παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας, μαζί με τα πλαστά έγγραφα και πινακίδες. Επιβλήθηκαν επίσης οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

