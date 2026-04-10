Ηλεία: Μπήκε σε γραφείο από ανασφάλιστη πόρτα και άρπαξε πορτοφόλι

Ένας άνδρας συνελήφθη το βράδυ της προχθεσινής ημέρας στα Χανάκια Ηλείας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, για υπόθεση κλοπής που σημειώθηκε σε γραφείο της περιοχής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την απουσία υπαλλήλου για λίγα μόλις λεπτά και μπήκε στον χώρο από πόρτα που δεν ήταν ασφαλισμένη.

Μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, φέρεται να αφαίρεσε ένα πορτοφόλι, στο οποίο υπήρχαν 150 ευρώ, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγγραφα. Η υπόθεση κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν σε έρευνα και κατάφεραν να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Πώς έγινε η κλοπή στα Χανάκια

Η κλοπή, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, έγινε σε γραφείο, όταν ο άνδρας βρήκε την ευκαιρία να περάσει στον εσωτερικό χώρο από ανασφάλιστη πόρτα. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος είχε απομακρυνθεί για λίγο από το σημείο φαίνεται πως έδωσε στον δράστη το περιθώριο να κινηθεί γρήγορα και να αρπάξει το πορτοφόλι χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτός.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο εύκολα μπορεί να σημειωθεί μια κλοπή όταν ένας επαγγελματικός χώρος παραμένει έστω και για λίγο χωρίς επαρκή ασφάλιση, ιδιαίτερα σε ώρες λειτουργίας και καθημερινής κίνησης.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του

Κατά τον εντοπισμό και τον έλεγχο του κατηγορούμενου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του το κλεμμένο πορτοφόλι. Στο εσωτερικό του υπήρχαν οι τραπεζικές κάρτες και τα έγγραφα που είχαν αφαιρεθεί από το γραφείο.

Το πορτοφόλι κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ η υπόθεση πήρε τον δρόμο της δικαιοσύνης. Δεν αναφέρεται ότι βρέθηκε και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, στοιχείο που μένει να αποσαφηνιστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η σύλληψη από την Αστυνομία

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, οι οποίοι χειρίστηκαν την υπόθεση και προχώρησαν στις προβλεπόμενες ενέργειες. Ο άνδρας κατηγορείται για την κλοπή του πορτοφολιού και πλέον ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία.

Το περιστατικό στα Χανάκια Ηλείας προστίθεται στις υποθέσεις κλοπών που καταγράφονται σε επαγγελματικούς χώρους, με την Αστυνομία να υπενθυμίζει έμμεσα τη σημασία της προσοχής και της βασικής ασφάλισης χώρων ακόμη και για ελάχιστο χρόνο.

