Ηλεία: Θρασύτατοι ληστές φίμωσαν και έκλεψαν ηλικιωμένες

Τον απόλυτο εφιάλτη… ζωγραφισμένο στα πρόσωπα των τριών κακοποιών που εισέβαλαν στο σπίτι τους στα Καβάσιλα της Ηλείας αντίκρυσαν δύο υπερήλικες γυναίκες τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ήταν περασμένες 4:00 όταν οι τρεις ληστές -φορώντας κουκούλες full face και γάντια στα χέρια τους για να μην αφήσουν αποτυπώματα, μπούκαραν στο σπίτι των δύο αδελφών παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα, κι αφού τις έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο, τις ακινητοποίησαν και τις φίμωσαν για να μην μπορούν να φωνάξουν σε βοήθεια.

Οι τρεις ληστές αφού έκαναν το σπίτι… Γης Μαδιάμ, εντόπισαν και άρπαξαν κοσμήματα κι άλλα τιμαλφή η αξία των οποίων ξεπερνά τα 2.000 ευρώ και το έβαλαν στα πόδια.

Οι υπερήλικες γυναίκες ύστερα από το σοκ που υπέστησαν, ενημέρωσαν συγγενικά τους πρόσωπα για το μαρτύριο που βίωσαν και στη συνέχεια την Αστυνομία.

Τα στελέχη του Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών δραστών.

