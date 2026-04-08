Ιωάννινα: Συνελήφθη μητέρα που άφησε μόνα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά της και επέστρεψε μεθυσμένη

Υπόθεση έκθεσης ανηλίκων ερευνάται στα Ιωάννινα, όπου μια αλλοδαπή γυναίκα συνελήφθη το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, όταν αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της ύστερα από καταγγελία διαπίστωσαν ότι τα δύο ανήλικα παιδιά της βρίσκονταν μόνα τους, χωρίς επιτήρηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης μετέβησαν στο σημείο μετά από σχετική ενημέρωση και διαπίστωσαν ότι η μητέρα απουσίαζε από την οικία, έχοντας αφήσει μόνα τα παιδιά μέσα στο σπίτι.

Λίγη ώρα αργότερα, η γυναίκα επέστρεψε, όμως, όπως έγινε γνωστό, βρισκόταν σε προφανή κατάσταση μέθης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της για το αδίκημα της έκθεσης.

Τα δύο ανήλικα παιδιά παραδόθηκαν σε συγγενικό της πρόσωπο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η φροντίδα και η προστασία τους.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

