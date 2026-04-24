ΙΟΠ: Νέα διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο

Μια ακόμα διάκριση για αθλητή του ΙΟΠ, καθώς με 240 βαθμούς και την 79η θέση στον Αργυρό Στόλο επέστρεψε από τη Βούλα ο Μάριος Ματθαιόπουλος, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, εκεί όπου συμμετείχε στο Open Πανελλήνιας Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας Optimist Grand Final.

Το Grand Final αποτελεί την τελική φάση της πρόκρισης των Optimist και συμμετείχαν οι 124 καλύτεροι αθλητές της Ελλάδας, οι οποίοι προκρίθηκαν από το semi final (ο αγώνας του προηγουμένου μήνα που είχε λάβει μέρος ο ΙΟΠ το διάστημα 11-15/3 στο Καλαμάκι).

Τον Μάριο Ματθαιόπουλο συνόδεψε ο προπονητής του ΙΟΠ Αριστοτέλης Κουλουμπής-Καλογερόπουλος.

