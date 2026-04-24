ΙΟΠ: Νέα διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο

24 Απρ. 2026 11:28
Pelop News

Μια ακόμα διάκριση για αθλητή του ΙΟΠ, καθώς με 240 βαθμούς και την 79η θέση στον Αργυρό Στόλο επέστρεψε από τη Βούλα ο Μάριος Ματθαιόπουλος, του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, εκεί όπου συμμετείχε στο Open Πανελλήνιας Πρόκρισης Εθνικής Ομάδας Optimist Grand Final.

Το Grand Final αποτελεί την τελική φάση της πρόκρισης των Optimist και συμμετείχαν οι 124 καλύτεροι αθλητές της Ελλάδας, οι οποίοι προκρίθηκαν από το semi final (ο αγώνας του προηγουμένου μήνα που είχε λάβει μέρος ο ΙΟΠ το διάστημα 11-15/3 στο Καλαμάκι).

Τον Μάριο Ματθαιόπουλο συνόδεψε ο προπονητής του ΙΟΠ Αριστοτέλης Κουλουμπής-Καλογερόπουλος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:31 Εκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός λόγω αμφιβολιών
11:29 Με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο 4o Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας
11:28 ΙΟΠ: Νέα διάκριση για τον Μ. Ματθαιόπουλο
11:23 Λασίθι: Αδέλφια επιτέθηκαν σε 36χρονο με μαχαίρι και ποιμενική ράβδο για τα… βοσκοτόπια!
11:18 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Απριλίου
11:17 Ιταλία: Σοκ από τον θάνατο τουρίστριας, τι συνέβη
11:13 Πάτρα: Ο Παπαδιαμάντης «ζωντανεύει» στο Αρχαιολογικό Μουσείο με «Τ’ αγνάντεμα»
11:10 Εξάρχεια: Παραδόθηκε ο 24χρονος που μαχαίρωσε υπάλληλο περιπτέρου κατά τη διάρκεια ληστείας
11:10 Detective Hole: Σκοτάδι και εμμονή
11:02 Θλίψη στον ΠΑΟΚ, «έφυγε» νεαρός φίλαθλος
11:00 Αχαΐα: Η ευλογιά «καίει» την πυρόσβεση, καραντίνα στα κοπάδια
11:00 Άγιος Δημήτριος: Ερωτική αντιζηλία πίσω από το έγκλημα – Η ομολογία και το κρυμμένο μαχαίρι
10:54 Τι ξέρουμε για τις νάρκες του Ορμούζ
10:50 Απάτητες Παραλίες 2026: Η νέα λίστα με τις 251 προστατευόμενες περιοχές, τι απαγορεύεται ΠΙΝΑΚΕΣ
10:47 Το Πάτραι άξιζε κάτι καλύτερο τη φετινή σεζόν
10:40 Νορβηγία: Σχέδιο για απαγόρευση στα social για μαθητές κάτω των 16 ετών
10:36 Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: «Υπήρχε alert, από τις 14/4» – Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων
10:29 Νιγηρία: επίθεση τζιχαντιστών και 17 νεκροί
10:19 Που θα δείτε την μονομαχία Μονακό- Μπαρτσέλονα
10:13 Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής: Στήριξη στους πολίτες με δημοσιονομική ισορροπία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ