Νέος γύρος συνομιλιών για την εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Associated Press, αν και μέχρι στιγμής καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το ακριβές χρονοδιάγραμμα των επαφών.

Σύμφωνα με δύο περιφερειακούς αξιωματούχους που μίλησαν στο AP υπό καθεστώς ανωνυμίας, οι πακιστανοί διαμεσολαβητές έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ αναμένονται να φτάσουν νωρίς αύριο, Τετάρτη, στο Ισλαμαμπάντ για να ηγηθούν των αντιπροσωπειών τους.

Εύθραυστες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν εν όψει λήξης εκεχειρίας

Η πληροφορία αυτή ενισχύει την εικόνα ότι το Πακιστάν συνεχίζει να παίζει κεντρικό ρόλο στη διαμεσολάβηση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Το Reuters είχε ήδη μεταδώσει ότι ανώτερος πακιστανός κυβερνητικός αξιωματούχος εμφανιζόταν βέβαιος πως το Ιράν θα συμμετάσχει σε νέο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ μέσα σε μία ή δύο ημέρες, καθώς το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να εξασφαλίσει την παρουσία και των δύο πλευρών πριν εκπνεύσει η εκεχειρία.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει ρευστή. Η ιρανική κρατική τηλεόραση διέψευσε ότι οποιοσδήποτε ιρανός αξιωματούχος έχει ήδη αναχωρήσει για το Πακιστάν, ενώ και το Reuters σημείωσε ότι καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν είχε φύγει ακόμη για το Ισλαμαμπάντ τη στιγμή της μετάδοσης. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι υπάρχουν ισχυρά σήματα για νέο γύρο επαφών, δεν μπορεί ακόμη να παρουσιαστεί ως πλήρως «κλειδωμένο» το αυριανό σχήμα.

Τραμπ: Το Ιράν έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία

Η αβεβαιότητα αυτή είναι κρίσιμη, επειδή έρχεται σε μία στιγμή κατά την οποία η δίβδομη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη της. Το AP και το Reuters έχουν μεταδώσει ότι το επόμενο 24ωρο θεωρείται καθοριστικό για το αν θα υπάρξει νέα διπλωματική προσπάθεια ή αν η περιοχή θα μπει ξανά σε φάση οξείας έντασης.

Το Ισλαμαμπάντ δεν είναι νέο πεδίο επαφών για τις δύο χώρες. Στις 11 Απριλίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν ήδη ολοκληρώσει έναν πρώτο μεγάλο γύρο 21 ωρών συνομιλιών στο Πακιστάν, χωρίς συμφωνία, με τον Βανς τότε να δηλώνει ότι οι Ιρανοί δεν αποδέχθηκαν τους αμερικανικούς όρους. Άρα, η νέα αυριανή επαφή, αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται ουσιαστικά για δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων.

Ιράν και ΗΠΑ: Ο Πεζεσκιάν ζητά διπλωματική οδό, το Πακιστάν τρέχει τις επαφές

Πέρα από το συμβολικό βάρος της συνάντησης, σημαντικό είναι και το επίπεδο εκπροσώπησης. Το ότι το AP μιλά για πιθανή κάθοδο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ και του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου δείχνει ότι, εφόσον τελικά συμβεί, οι δύο πλευρές δίνουν στο νέο γύρο βαρύτερο πολιτικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, αυτό φανερώνει ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται πια σε τεχνικές επαφές ή σε μηνύματα μέσω τρίτων, αλλά επιχειρεί να μεταφερθεί ξανά σε πιο απευθείας πολιτικό επίπεδο.

Παρά ταύτα, το βασικό εμπόδιο δεν έχει εξαφανιστεί. Οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από νέες κατηγορίες, ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και δημόσιες αμφισβητήσεις της εκεχειρίας. Το Reuters έχει υπογραμμίσει ότι το μέλλον των συνομιλιών παραμένει αβέβαιο ακριβώς επειδή η στρατιωτική και ναυτική πίεση δεν έχει εκτονωθεί πλήρως.

Στο Πακιστάν φτάνει ο Βανς, ξεκινούν οι συζητήσεις με το Ιράν

Με τα σημερινά δεδομένα, λοιπόν, το πιο ακριβές συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει ισχυρή προσδοκία για νέο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ, με ονόματα και πιθανό χρονοδιάγραμμα ήδη στο τραπέζι, αλλά όχι ακόμη πλήρης δημόσια επιβεβαίωση από Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Αυτό κρατά το διπλωματικό σκηνικό ζωντανό, αλλά και εξαιρετικά εύθραυστο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



