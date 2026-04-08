Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα drone Hermes 900 πάνω από την πόλη Λαρ, στην επαρχία Φαρς του νότιου Ιράν, λίγες ώρες αφότου τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη εκεχειρία. Η ανακοίνωση μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά και φιλοκυβερνητικά μέσα, ενώ διεθνή μέσα κατέγραψαν τον ισχυρισμό, χωρίς όμως να υπάρχει έως τώρα ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με τη δήλωση που αποδίδεται στους Φρουρούς, «κάθε εισβολή αμερικανικού ή σιωνιστικού εχθρικού αεροσκάφους στον εθνικό εναέριο χώρο, ακόμη και χωρίς στρατιωτική επιχείρηση, θεωρείται παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα οδηγήσει σε σθεναρή απάντηση». Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η Τεχεράνη επιχειρεί να θέσει από πολύ νωρίς αυστηρούς όρους γύρω από το τι θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας.

Το Hermes 900 είναι ισραηλινής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ευρέως γνωστό για αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αν και σε ορισμένες διαμορφώσεις μπορεί να φέρει και οπλισμό. Αυτή η λεπτομέρεια δίνει μεγαλύτερο πολιτικό βάρος στον ιρανικό ισχυρισμό, καθώς η Τεχεράνη συνδέει ευθέως το περιστατικό με ενδεχόμενη παραβίαση από αμερικανικής ή ισραηλινής πλευράς.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια στιγμή όπου η εκεχειρία παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και η περιοχή δείχνει να ισορροπεί σε λεπτή γραμμή. Το γεγονός ότι το Ιράν επέλεξε να δημοσιοποιήσει άμεσα τον ισχυρισμό και να συνοδεύσει την ανακοίνωση με τόσο σκληρή προειδοποίηση δείχνει πως η Τεχεράνη θέλει να καταστήσει σαφές ότι θεωρεί τον εναέριο χώρο της κόκκινη γραμμή, ακόμη και στην παρούσα φάση προσωρινής αποκλιμάκωσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



