Το Ιράν επιδιώκει, σύμφωνα με πληροφορίες που αποδίδονται σε ανώνυμο περιφερειακό αξιωματούχο, να επιβάλει τέλος που μπορεί να φτάνει έως και 1 εκατ. δολάρια ανά πλοίο για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, όσο διαρκεί η δίβδομη περίοδος εκεχειρίας και συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πληροφορία αυτή κινείται παράλληλα με το προσωρινό άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, στο πλαίσιο της εύθραυστης συμφωνίας αποκλιμάκωσης που ανακοινώθηκε τις τελευταίες ώρες.

[contaisu_summary]

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 7 Απριλίου ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, με βασικό όρο την επαναλειτουργία του Ορμούζ και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Τόσο το Reuters όσο και άλλα διεθνή μέσα μετέδωσαν ότι η συμφωνία προέκυψε έπειτα από μεσολάβηση του Πακιστάν και συνοδεύεται από συζητήσεις πάνω σε ιρανική πρόταση δέκα σημείων.

Οι ακριβείς όροι της συμφωνίας δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται να ζητά τη διατήρηση του ελέγχου της στα στενά, αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου, άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, στο πλαίσιο της ευρύτερης πρότασης που βρίσκεται στο τραπέζι.

Το πιθανό τίμημα της διέλευσης

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η πληροφορία για επιβολή διοδίων στο Ορμούζ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς αφορά μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη θέλει να αξιοποιήσει τα έσοδα που θα προκύψουν για την ανοικοδόμηση μετά τη σύγκρουση, η οποία διήρκεσε εβδομάδες και προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στην περιοχή και στις αγορές ενέργειας.

Αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα επισημαίνουν ότι ενδεχόμενη επιβολή τέτοιου τέλους διέλευσης θα μπορούσε να κρατήσει αυξημένο το γεωπολιτικό ασφάλιστρο στο πετρέλαιο, ακόμη και αν η προσωρινή εκεχειρία αποτρέψει νέα άμεση κλιμάκωση. Ήδη, οι αγορές παρακολουθούν με προσοχή όχι μόνο το αν το Ορμούζ θα παραμείνει ανοιχτό, αλλά και υπό ποιους όρους θα γίνεται η ναυσιπλοΐα.

Εύθραυστη ισορροπία στις συνομιλίες

Παρά τη συμφωνία για προσωρινή αποκλιμάκωση, το τοπίο παραμένει θολό. Διεθνή μέσα σημειώνουν ότι η εκεχειρία είναι εξαιρετικά εύθραυστη, ενώ βασικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχουν επιλυθεί. Το Ορμούζ μπορεί να ανοίγει ξανά, όμως η συζήτηση για το ποιος το ελέγχει, ποιος πληρώνει και υπό ποιους όρους θα διεξάγεται η διέλευση δείχνει ότι η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης θα είναι εξίσου κρίσιμη με τη στρατιωτική αποκλιμάκωση.

