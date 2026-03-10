«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους», μαρτυρία Μοιραράκη για το ταξίδι στο Ιράν

Η Δέσποινα Μοιραράκη περιέγραψε ένα περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης με το οποίο είχε έρθει αντιμέτωπη χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού της στο Ιράν.

Η επιχειρηματίας ανέφερε πως το συμβάν είχε λάβει χώρα, ενώ εκείνη περιεργαζόταν το περιεχόμενο μίας βιβλιοθήκης. Τότε, ένας άντρας την πλησίασε και της επιτέθηκε, με την ίδια να βάζει τις φωνές και κόσμο να συγκεντρώνεται στο σημείο.

«Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Δεν το κρύβω. Πίσω από τη βιβλιοθήκη. Έβαλα τις φωνές, μαζεύτηκε όλος ο κόσμος. Πηγαίνοντας εκεί, έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους. Κι εγώ, επειδή δεν ήταν κανείς, δεν έκανα κάτι το μεμπτό, κοιτούσα να δω τι βιβλία να πάρω», αφηγήθηκε στην εκπομπή «Live News», το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου.

Στην ίδια συνέντευξη η Δέσποινα Μοιραράκη μετέφερε άλλη μία εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη χώρα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο, είχε χαιρετίσει με χειραψία ένα φιλικό ζευγάρι που την περίμενε, προκαλώντας την άμεση αντίδραση μίας αστυνομικού. Αργότερα, ενημερώθηκε από τους φίλους της ότι δεν επιτρέπονται οι χαιρετισμοί σε δημόσιους χώρους.

Όπως περιέγραψε: «Ο συνεργάτης μου με τη γυναίκα του, με περίμεναν στο αεροδρόμιο. Τι πιο φυσιολογικό, με το που τους είδα, να τους χαιρετήσω. Χαιρέτησα πρώτα δια χειραψίας τη Σακίνα και μετά πήγα να χαιρετήσω τον Άλι. Κι αυτόματα, ούτε καν το κατάλαβα, έρχεται μία γυναίκα αστυνόμος, η οποία ήταν όλη μαυροφορούσα και μου κάνει μία ‘στοπ’. Μου λέει ο Άλι στα αγγλικά ότι Δέσποινα πρόσεχε απαγορεύεται ο χαιρετισμός. Δεν είμαστε εδώ στην Ευρώπη».

Η Δέσποινα Μοιραράκη τόνισε ότι μέσα από τα ταξίδια της αντιλήφθηκε την καθημερινότητα που βιώνουν οι γυναίκες στο Ιράν. «Οι γυναίκες ζουν την απόλυτη καταπίεση ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πώς μίλησαν σε μια γυναίκα που ήρθε να μας προσφέρει τσάι, επειδή δεν ρώτησε για να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού της. Αυτό ήταν “μεγάλο σφάλμα”», ανέφερε.

Τέλος, η επιχειρηματίας εξομολογήθηκε ότι κάθε ταξίδι που σχεδίαζε στο Ιράν της προκαλούσε έντονο άγχος. «Κάθε φορά, πριν φύγω για ταξίδι στο Ιράν, δέκα μέρες πριν έχανα κιλά από το άγχος μου», εκμυστηρεύτηκε.

