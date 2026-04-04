Ήττα του Απόλλωνα στη Λαμία, με τον Προμηθέα 2014 στα play-offs
Χωρίς Κίερ, Παύλος και Ανέστη έχασε με 86-77. Τερμάτισε στην 6η θέση της τελικής κατάταξης στην κανονική περίοδο
Αγωνιζόμενος χωρίς Κίερ, Παύλος και Ανέστη ο Απόλλωνα ηττήθηκε στο φινάλε της κανονικής περιόδου της National League 1 στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο και κατέλαβε την 6η θέση στην κατάταξη. Έτσι στην α’ φάση των play-offs θα παίξει με μειονέκτημα έδρας με τον Προμηθέα 2014. Εάν προκριθεί στα ημιτελικά θα παίξει πάλι με μειονέκτημα έδρας με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.
Τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται στα play-offs. Με τον Προμηθέα 2014 ο Απόλλων είναι στο 1-1 νίκες και η πρόκριση θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τοπαλίδης-Παπαγιώτης
Δεκάλεπτα: 24-22, 51-34, 66-59, 86-77
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Μπράιν 24 (5), Μουρατίδης 3 (1), Καμαρινός, Σερέτης 1, Γρούδος 2, Πηλίτσης 9 (1), Μαλανδρής 12 (2), Πανάγος, Γκαζέλας 23 (3), Γκιγκαούρι, Κατσιάρης, Καλημέρης 12.
Απόλλων Πατρών(Τζαμάκος): Μπράντλει Κιέρ, Χείλαρης 15 (3), Σίψας 2, Τζουανόπουλος 5 (1), Παπαφωτίου 14 (2), Βαλκανάς 2, Μανάκας 10, Σταμάτης 12 (2), Ζούμπος 3 (1), Αθανασόπουλος 3 (1), Τζόλος 6, Κώττας 5.
Βαθμολογία (ΤΕΛΙΚΗ):
1.Κρόνος Αγίου Δημητρίου 45 (21-3)
2.Γλαύκος Έσπερος 2014 40 (16-8)
3.Προμηθέας 2014 40 (16-8)
4.Πανελευσινιακός 39 (15-9)
5.Εθνικός Λιβαδειάς 37 (13-11)
6.Απόλλων Πατρών 37 (13-11)
7.Παγκράτι 36 (12-12)
8.Ηλυσιακός 36 (12-12)
9.Ιόνιος Κέρκυρας 33 (9-15)
10.Έσπερος Λαμίας 33 (9-15)
11.Σαρωνίδα 33 (9-15)
12.Έσπερος Καλλιθέας 28 (4-20)
*Η Ν. Κηφισιά αποχώρησε από το πρωτάθλημα
Play-offs
Προμηθέας-Απόλλων (1-1) / Ο νικητής με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
Πανελευσινιακός-Εθνικός (1-1) / Ο νικητής με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου
Play-οutS
Σαρωνίδα- Έσπερος (1-1)
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News