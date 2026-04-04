Ήττα του Απόλλωνα στη Λαμία, με τον Προμηθέα 2014 στα play-offs

Χωρίς Κίερ, Παύλος και Ανέστη έχασε με 86-77. Τερμάτισε στην 6η θέση της τελικής κατάταξης στην κανονική περίοδο

04 Απρ. 2026 20:36
Pelop News

Αγωνιζόμενος χωρίς Κίερ, Παύλος και Ανέστη ο Απόλλωνα ηττήθηκε στο φινάλε της κανονικής περιόδου της National  League 1 στη Λαμία από τον εκεί Έσπερο και κατέλαβε την 6η θέση στην κατάταξη. Έτσι στην α’ φάση των play-offs θα παίξει με μειονέκτημα έδρας με τον Προμηθέα 2014. Εάν προκριθεί στα ημιτελικά θα παίξει πάλι με μειονέκτημα έδρας με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου.

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου «πάτησε» τον Πανελευσινιακό και γράφει ιστορία, ΦΩΤΟ

Τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο  μεταφέρονται στα play-offs. Με τον Προμηθέα 2014 ο Απόλλων είναι στο 1-1 νίκες και η πρόκριση θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Διαιτητές: Ευφραιμίδης-Τοπαλίδης-Παπαγιώτης
Δεκάλεπτα: 24-22, 51-34, 66-59, 86-77
Έσπερος Λαμίας (Σοφογιάννης): Μπράιν 24 (5), Μουρατίδης 3 (1), Καμαρινός, Σερέτης 1, Γρούδος 2, Πηλίτσης 9 (1), Μαλανδρής 12 (2), Πανάγος, Γκαζέλας 23 (3), Γκιγκαούρι, Κατσιάρης, Καλημέρης 12.
Απόλλων Πατρών(Τζαμάκος): Μπράντλει Κιέρ, Χείλαρης 15 (3), Σίψας 2, Τζουανόπουλος 5 (1), Παπαφωτίου 14 (2), Βαλκανάς 2, Μανάκας 10, Σταμάτης 12 (2), Ζούμπος 3 (1), Αθανασόπουλος 3 (1), Τζόλος 6, Κώττας 5.

Βαθμολογία (ΤΕΛΙΚΗ):

1.Κρόνος Αγίου Δημητρίου 45 (21-3)
2.Γλαύκος Έσπερος 2014 40 (16-8)
3.Προμηθέας 2014 40 (16-8)
4.Πανελευσινιακός 39 (15-9)
5.Εθνικός Λιβαδειάς 37 (13-11)
6.Απόλλων Πατρών 37 (13-11)
7.Παγκράτι 36 (12-12)
8.Ηλυσιακός 36 (12-12)
9.Ιόνιος Κέρκυρας 33 (9-15)
10.Έσπερος Λαμίας 33 (9-15)
11.Σαρωνίδα 33 (9-15)
12.Έσπερος Καλλιθέας 28 (4-20)

*Η Ν. Κηφισιά αποχώρησε από το πρωτάθλημα

Play-offs

Προμηθέας-Απόλλων (1-1) / Ο νικητής με την ΑΕ Γλαύκου Έσπερου
Πανελευσινιακός-Εθνικός (1-1) / Ο νικητής με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου

Play-οutS

Σαρωνίδα- Έσπερος (1-1)

