Καιρός την Πρωτοχρονιά: Πώς δείχνει να μπαίνει το 2026 – Η πρόγνωση Κολυδά

Με ήπιες καιρικές συνθήκες, «χειμωνιάτικο» αλλά όχι ακραίο σκηνικό και χωρίς εκτεταμένες βροχές φαίνεται ότι θα γίνει η αλλαγή του χρόνου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις και τις διαθέσιμες προγνώσεις για την Πρωτοχρονιά του 2026.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι το ξεκίνημα του νέου έτους δείχνει να κινείται σε θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Όπως επισημαίνει, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες πάνω από Ευρώπη και Μεσόγειο «χτίζουν» ένα πιο σταθερό μοτίβο για τις περισσότερες περιοχές, χωρίς να διαφαίνονται –προς το παρόν– έντονα ή γενικευμένα φαινόμενα, με την επιφύλαξη της μεταβλητότητας που χαρακτηρίζει τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου.

Η εκτίμηση Κολυδά για την Πρωτοχρονιά

Στην ανάρτησή του, ο Θ. Κολυδάς αναφέρεται στην «πρώτη υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος, τονίζοντας πως –με τα σημερινά δεδομένα– η Πρωτοχρονιά θα κυλήσει με θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά επίπεδα και χωρίς βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η εξέλιξη θα παρακολουθείται καθώς τα προγνωστικά στοιχεία «λεπταίνουν» όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία.

Η εικόνα από την ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Στο μεταξύ, η ΕΜΥ δίνει αναλυτικά την πρόγνωση για το διάστημα που μεσολαβεί έως την αλλαγή του χρόνου, περιγράφοντας έναν καιρό που διατηρεί τον χειμερινό του χαρακτήρα, αλλά με φαινόμενα που –όπου εκδηλώνονται– είναι κυρίως τοπικού χαρακτήρα.

Για σήμερα (26/12) προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς βροχές κυρίως σε τμήματα της ανατολικής Θεσσαλίας, της Εύβοιας, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς, στα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα, με τάση εξασθένησης και σταδιακής παύσης το βράδυ. Οι άνεμοι πνέουν ανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή πτώση στα βόρεια.

Για το Σάββατο (27/12) η πρόγνωση δείχνει νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα (ενδεικτικά σε περιοχές όπως Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, νότια Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο), με γενικά πιο αίθριο καιρό στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι παραμένουν βόρειοι, κατά τόπους ισχυροί στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία υποχωρεί –ιδίως στα ανατολικά και τα βόρεια– και δεν αποκλείεται παγετός νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Την Κυριακή (28/12) το σκηνικό παραμένει γενικά ήπιο, με λίγες νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και πιθανότητα τοπικών βροχών προς το απόγευμα σε ορισμένες περιοχές. Οι άνεμοι ενισχύονται στα πελάγη, ενώ οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας παρουσιάζουν μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Τη Δευτέρα (29/12) προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια και πιθανότητα ασθενών βροχών στα νοτιοδυτικά. Παγετός ενδέχεται να σημειωθεί νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Την Τρίτη (30/12) οι νεφώσεις αυξάνονται από το μεσημέρι σε δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο, με σποραδικές βροχές –κυρίως στα νότια– και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Οι άνεμοι στρέφονται σε δυτικούς και ενισχύονται στα πελάγη προς το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρή άνοδο στα ανατολικά και βόρεια.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: λίγες βροχές, λίγα χιόνια στα ορεινά

Για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12), η πρόγνωση της ΕΜΥ αναφέρει λίγες νεφώσεις που τοπικά θα αυξηθούν στα ανατολικά και νότια, όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Λίγα χιόνια αναμένονται στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, με τους βοριάδες να παραμένουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία υποχωρεί ελαφρά και δεν αποκλείεται παγετός το πρωί σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

