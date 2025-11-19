Καισαριανή: Από εμπρηστικό μηχανισμό η φωτιά σε καφετέρια

Βρέθηκαν από τους αστυνομικούς τρία φιαλίδια κατεστραμμένα και ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό

19 Νοέ. 2025 8:32
Pelop News

Είναι ξεκάθαρο ότι από εμπρηστικό μηχανισμό προκλήθηκε η φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή σήμερα (19/11/2025) τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τρία φιαλίδια κατεστραμμένα και ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα

