Καισαριανή: Από εμπρηστικό μηχανισμό η φωτιά σε καφετέρια

Είναι ξεκάθαρο ότι από εμπρηστικό μηχανισμό προκλήθηκε η φωτιά σε καφετέρια στην Καισαριανή σήμερα (19/11/2025) τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τρία φιαλίδια κατεστραμμένα και ρολό εμποτισμένο με εύφλεκτο υλικό.

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα.

Την πυροσβεστική ειδοποίησαν κάτοικοι της περιοχής προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενα κτήρια.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα

