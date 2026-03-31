Κακοκαιρία «Erminio»: Τηλεκπαίδευση στα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της τηλεκπαίδευσης για τα σχολεία που θα κλείσουν λόγω της κακοκαιρίας Erminio.

31 Μαρ. 2026 23:11
Pelop News

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει της κακοκαιρίας «Erminio», με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να εκδίδει οδηγίες για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Η απόφαση αφορά όλες τις σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται με απόφαση των κατά τόπους Περιφερειαρχών ή Δημάρχων λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου, ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έχει ήδη ενημερώσει τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στόχος είναι η άμεση ενεργοποίηση των ψηφιακών τάξεων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας, όπου οι τοπικές συνθήκες (π.χ. ηλεκτροδότηση, σύνδεση στο διαδίκτυο) το επιτρέπουν.

Δεδομένου ότι οι αποφάσεις για το κλείσιμο των σχολείων ενδέχεται να ληφθούν ανά πάσα στιγμή, ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων σε κάθε περιοχή, το Υπουργείο υπογραμμίζει πως η τηλεκπαίδευση θα ενεργοποιείται άμεσα. Οι διευθύνσεις των σχολείων βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για τον συντονισμό των μαθημάτων.

