Η ΕΜΥ προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου (επικαιροποίηση 10:30) σε ανανέωση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού για την κακοκαιρία «Kristin», χωρίς αλλαγές σε σχέση με το αρχικό. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική και κεντρική Στερεά, δυτική Πελοπόννησο, Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην Αττική τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα.

Κακοκαιρία «Kristin»: επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Στο επίκεντρο Ιόνιο, Δυτική Ελλάδα και πρόσκαιρα η Αττική
29 Ιαν. 2026 11:07
Pelop News

Με την κακοκαιρία «Kristin» να έχει ήδη φέρει από νωρίς το πρωί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που είχε εκδοθεί την Τετάρτη (28/1) με α.α. 3, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή σε σχέση με το αρχικό δελτίο.

Η επικαιροποίηση έγινε στις 10:30 τοπική ώρα, με την ΕΜΥ να διατηρεί την ίδια εικόνα για την εξέλιξη των φαινομένων, καθώς σε αρκετές ζώνες της χώρας αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ το καιρικό σύστημα συνοδεύεται και από ενισχυμένους ανέμους και αφρικανική σκόνη.

Καιρός: Καταιγίδες και χαλάζι στη Δυτική Ελλάδα, η κίνηση στους δρόμους, η πρόγνωση για την Πάτρα

Σύμφωνα με το δελτίο, τα φαινόμενα της Πέμπτης (29/1) θα εκδηλωθούν ως εξής:

  • Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά έως τις μεσημβρινές ώρες.
  • Στη δυτική Πελοπόννησο έως αργά το απόγευμα.
  • Στη Θράκη έως το βράδυ.
  • Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
  • Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.

Για τη συνολική εικόνα και την πορεία της κακοκαιρίας, η ΕΜΥ παραπέμπει στην επίσημη ιστοσελίδα της, ενώ ενημέρωση παρέχεται και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

