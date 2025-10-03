Κακοκαιρία-Λευκάδα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στο Καλαμίτσι ΒΙΝΤΕΟ

Δείτε βίντεο από το εντυπωσιακό φαινόμενο χθες Πέμπτη στην Λευκάδα

03 Οκτ. 2025 10:34
Pelop News

Η κακοκαιρία που έπληξε χθες Πέμπτη (2/10) τη Λευκάδα δημιούργησε ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φαινόμενο: έναν υδροστρόβιλο λίγο έξω από το Καλαμίτσι.

Το βίντεο, που κατέγραψε το συνδυασμό ισχυρών ανέμων και ορμητικών κυμάτων, έγινε viral στο διαδίκτυο με τους κατοίκους να παρακολουθούν το εντυπωσιακό φαινόμενο.
