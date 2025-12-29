Καλαμπάκα: Τραγωδία με δυο αδέρφια νεκρά από αναθυμιάσεις

29 Δεκ. 2025 16:23
Pelop News

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κρύα Βρύση Καλαμπάκας, καθώς δύο αδέλφια εντοπίστηκαν νεκρά.

Σύμφωνα με το trikalaopinion, πρόκειται για μία 65χρονη και έναν 73χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αναθυμιάσεων, πιθανότατα προερχόμενες από ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσαν για θέρμανση.

Γείτονες ανησύχησαν και ενημέρωσαν τις αρχές

Οι κάτοικοι του χωριού, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανησύχησαν καθώς τα δύο αδέλφια δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και ενημέρωσαν τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι μπαίνοντας στο σπίτι εντόπισαν τα δύο αδέλφια.

