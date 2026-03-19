Καλαμαριά: Απολογείται ο 19χρονος για τη φονική συμπλοκή – Αίτημα να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, καθώς ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται ο 19χρονος που φέρεται να ήταν παρών στη συμπλοκή. Την ίδια ώρα, από την πλευρά του 23χρονου βασικού κατηγορούμενου έχει υποβληθεί αίτημα να αντιμετωπίσει βαρύτερες κατηγορίες και ο 19χρονος.

19 Μαρ. 2026 14:45
Pelop News

Στο γραφείο της 1ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ο 19χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση της φονικής συμπλοκής στην Καλαμαριά, από την οποία έχασε τη ζωή του ο 20χρονος Κλεομένης. Η σημερινή απολογία του θεωρείται κρίσιμο βήμα στην εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς καλείται να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ.

Το νέο στοιχείο που βαραίνει τη σημερινή διαδικασία είναι ότι η πλευρά του 23χρονου, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος ως βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία, έχει ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και σε βάρος του 19χρονου. Έτσι, η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στο τι θα ισχυριστεί ο ίδιος, αλλά και στο αν θα αλλάξει το ποινικό πλαίσιο της συμμετοχής του.

Ο 19χρονος έχει καταγραφεί και σε βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως τις προηγούμενες ημέρες, στο οποίο εμφανίζεται να τρέχει μαζί με ακόμη ένα άτομο που αναζητείται, καθώς και με τον 20χρονο Κλεομένη, αμέσως μετά τη συμπλοκή. Το υλικό αυτό θεωρείται ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για να αποτυπώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τη σειρά των γεγονότων και την παρουσία των εμπλεκομένων στο σημείο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο 19χρονος και ακόμη ένα άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί κατηγορούνται σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Κατά την απολογία του, ο 19χρονος αναμένεται να δώσει τη δική του περιγραφή τόσο για τη δολοφονία του 20χρονου, με τον οποίο φέρεται να είχε φιλικές σχέσεις, όσο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο 23χρονος βασικός κατηγορούμενος. Το σημείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού ο 23χρονος, κατά τη χθεσινή του απολογία, υποστήριξε ότι βρέθηκε υπό επίθεση από ομάδα ατόμων και ότι χρησιμοποίησε το μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε άμυνα, χωρίς -όπως φέρεται να ισχυρίστηκε- να γνωρίζει ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Ο 23χρονος κρίθηκε ήδη προσωρινά κρατούμενος, ενώ από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά προκύπτει ότι στην υπερασπιστική του γραμμή επιμένει πως δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμη και με σφυρί, από άτομα που -όπως λέει- δεν γνώριζε. Αυτή η εκδοχή βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της δικογραφίας, καθώς συνδέεται ευθέως με το αν υπήρξε οργανωμένη συμπλοκή, αυτοάμυνα ή διαφορετικός βαθμός συμμετοχής των εμπλεκομένων.

Η σημερινή απολογία του 19χρονου θεωρείται, επομένως, κομβική για τη συνέχεια της υπόθεσης. Από τη μια πλευρά θα φανεί πώς ο ίδιος τοποθετείται απέναντι στα γεγονότα και στη σχέση του με το θύμα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους. Από την άλλη, θα φανεί αν η ανακριτική διαδικασία θα παραμείνει στο σημερινό επίπεδο κατηγοριών ή αν θα ανοίξει ο δρόμος για βαρύτερη ποινική αξιολόγηση της παρουσίας και του ρόλου του στη συμπλοκή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ