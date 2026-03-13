Καλαμαριά: Διπλή έρευνα για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο – Στο μικροσκόπιο οπαδικό κίνητρο και βίντεο

Με δύο παράλληλες ερευνητικές κατευθύνσεις προχωρούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης στον 20χρονο που τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά. Από τη μία πλευρά εξετάζονται στοιχεία που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε υπόβαθρο οπαδικής βίας, ενώ από την άλλη οι αστυνομικοί αναζητούν συνολικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε η επίθεση, χωρίς να θεωρούν δεδομένο κανένα σενάριο σε αυτή τη φάση.

Η υπόθεση παραμένει σύνθετη, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν προκύψει από τις πρώτες καταθέσεις σαφή στοιχεία που να ξεκαθαρίζουν τι ακριβώς συνέβη πριν από το φονικό χτύπημα. Αυτός είναι και ο λόγος που η έρευνα παραμένει ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ από υλικό καμερών, μαρτυρίες και κινήσεις των εμπλεκομένων λίγο πριν και αμέσως μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, ένας νεαρός άνδρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί για εμπλοκή στην υπόθεση και αναζητείται από τις αρχές. Την ίδια ώρα, οι έρευνες επεκτείνονται και σε τυχόν συνεργούς ή άλλα πρόσωπα που μπορεί να συμμετείχαν στην επίθεση ή να βρίσκονταν στο σημείο.





Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί. Σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας φαίνεται ο 20χρονος, λίγα δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα, να προσπαθεί να απομακρυνθεί τρέχοντας μαζί με άλλα πρόσωπα, πριν τελικά καταρρεύσει στο οδόστρωμα. Το υλικό αυτό θεωρείται κρίσιμο για την ανασύνθεση της επίθεσης, αλλά και για την ταυτοποίηση της διαδρομής των δραστών.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με οπαδικές αντιπαλότητες, χωρίς ωστόσο να έχουν μέχρι στιγμής καταλήξει οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα. Η διερεύνηση του συγκεκριμένου σεναρίου ενισχύεται από την ταυτότητα του θύματος ως οργανωμένου οπαδού, όμως επίσημα η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το βέβαιο είναι ότι η έρευνα παραμένει σε κρίσιμο στάδιο, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται καθοριστικά για το αν οι αρχές θα μπορέσουν να αποσαφηνίσουν το κίνητρο, να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τη διαδρομή της επίθεσης και να περάσουν από τις ενδείξεις σε σταθερά αποδεικτικά στοιχεία.

