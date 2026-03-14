Καλαμαριά: Προθεσμία για την Τρίτη πήρε ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου – Οπαδικό υπόβαθρο βλέπουν οι Αρχές

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 17 Μαρτίου έλαβε ο 23χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε έναν 20χρονο. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, ενώ μέχρι την απολογία του παραμένει υπό κράτηση.

Η υπόθεση φαίνεται να αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το επεισόδιο εξετάζεται με φόντο οπαδική αντιπαράθεση. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να βρίσκονταν μαζί με το θύμα, με τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος τους να βασίζεται στις διατάξεις του νέου Αθλητικού Νόμου. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι σε βαθμό πλημμελήματος και αφορούν επικίνδυνη σωματική βλάβη και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη. Το ένα από τα δύο πρόσωπα έχει ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ το δεύτερο παραμένει άγνωστο και αναμένεται να αναζητηθεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Την ίδια ώρα, οι ίδιες πηγές αποκλείουν το ενδεχόμενο η δολοφονία να συνδέεται με άλλη πρόσφατη δικογραφία της Θεσσαλονίκης, εκείνη που αφορούσε τους αυτοαποκαλούμενους «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων», στην οποία φερόταν να περιλαμβάνεται και το 20χρονο θύμα. Με αυτόν τον τρόπο, το ερευνητικό βάρος μετατοπίζεται στα στοιχεία που σχετίζονται με τη συμπλοκή και τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο.

Στην προανακριτική του κατάθεση, ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε επίθεση από τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία -όπως είπε- δεν γνώριζε, σε μικρή απόσταση από το σπίτι του, την ώρα που κατευθυνόταν προς αυτό. Κατά τον ίδιο ισχυρισμό, δύο ακόμη άτομα βρίσκονταν πιο πίσω και παρακολουθούσαν όσα συνέβαιναν. Στη δικογραφία, πάντως, περιλαμβάνεται και κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα, που περιγράφει το περιστατικό και θεωρείται κρίσιμη για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο σώμα, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι κάποια από αυτά έγιναν με σφυρί. Για τον λόγο αυτό ζήτησε να εξεταστεί ιατροδικαστικά, με την εξέταση να περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προέκυψαν κακώσεις στο πρόσωπο, ράμματα στο κεφάλι από θλαστικά τραύματα, αλλά και πολλαπλές εκδορές στα κάτω άκρα.

Σε ό,τι αφορά το θανατηφόρο πλήγμα, ο 23χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον 20χρονο ενώ βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος και ενεργούσε σε καθεστώς άμυνας, χωρίς -όπως είπε- να γνωρίζει ούτε πού χτυπούσε ούτε ποιον. Το μαχαίρι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ήταν δικό του, με τον ίδιο να αποδίδει την κατοχή του στη δουλειά που κάνει.

Από τα ιατροδικαστικά ευρήματα προκύπτει ότι ο 20χρονος υπέκυψε μετά από μεγάλη απώλεια αίματος, που αποδίδεται σε ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς από νύσσον και τέμνον όργανο. Κατά την ίδια εξέταση διαπιστώθηκε και δεύτερο τραύμα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, ενώ στο πόρισμα καταγράφονται και θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής, με βασικότερο ένα κάταγμα στη δεξιά ζυγωματική χώρα. Η νεκροψία-νεκροτομή έγινε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ, παρουσία και τεχνικού συμβούλου της οικογένειας του θύματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



