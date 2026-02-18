Καλιφόρνια: Νεκροί οι 8 από τους 9 αγνοούμενους σκιέρ

Στην Καλιφόρνια οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι οκτώ από τους εννέα σκιέρ που είχαν δηλωθεί αγνοούμενοι έπειτα από χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Ταχόε βρέθηκαν νεκροί.

Οι έρευνες για τον τελευταίο αγνοούμενο σκιέρ συνεχίζονται.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε κοντά στην κορυφή Καστλ βόρεια του χιονοδρομικού κέντρου γύρω στις 11:30 π.μ. της Τρίτης (αργά το απόγευμα στην Ελλάδα), καθώς μια ισχυρή χιονοθύελλα έπληττε τη βόρεια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Νεβάδα, συνολικά 15 σκιέρ που έκαναν σκι εκτός πίστας χτυπήθηκαν από την χιονοστιβάδα. Επρόκειτο για ομάδα 11 σκιέρ και τεσσάρων οδηγών που πραγματοποιούσε τριήμερη εκδρομή.

Έξι από τα μέλη της ομάδας, ένας άνδρας και πέντε γυναίκες 30 με 55 ετών, επέζησαν και διασώθηκαν από τον τόπο του συμβάντος, αναφέρει το CBS. Δύο απ τους έξι χρειάστηκαν νοσηλεία.

Οι προσπάθειες αναζήτησης των εννέα εντάθηκαν την Τετάρτη χάρη και στις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

