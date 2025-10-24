Καλιφόρνια: Νταλίκα παρέσυρε οχήματα, τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Νταλίκα που οδηγούσε παράνομος μετανάστης σκόρπισε τον θάνατο στην Καλιφόρνια, όταν παρέσυρε τουλάχιστον οκτώ οχήματα σε αυτοκινητόδρομο.

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τον 21χρονο Jashanpreet Singh να τρακάρει με πολλά αυτοκίνητα ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του κόκκινου μεγάλου φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο 10 προς τα δυτικά λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης 22/10/2025, σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε για πρώτη φορά το ABC7.

Η νταλικα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πολλά αυτοκίνητα σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, προτού χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός λευκού φορτηγού, όπως φαίνεται στο βίντεο.

