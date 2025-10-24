Καλιφόρνια: Νταλίκα παρέσυρε οχήματα, τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα όταν νταλίκα παρέσυρε τουλάχιστον οκτώ άτομα σε αυτοκινητόδρομο.

Καλιφόρνια: Νταλίκα παρέσυρε οχήματα, τρεις νεκροί ΒΙΝΤΕΟ
24 Οκτ. 2025 8:51
Pelop News

Νταλίκα που οδηγούσε παράνομος μετανάστης  σκόρπισε τον θάνατο στην Καλιφόρνια, όταν παρέσυρε τουλάχιστον οκτώ οχήματα σε αυτοκινητόδρομο.

Πλάνα από κάμερα αυτοκινήτου δείχνουν τον 21χρονο Jashanpreet Singh να τρακάρει με πολλά αυτοκίνητα ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι του κόκκινου μεγάλου φορτηγού στον αυτοκινητόδρομο 10 προς τα δυτικά λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι της Τετάρτης 22/10/2025, σύμφωνα με το βίντεο που εξασφάλισε για πρώτη φορά το ABC7.

Η νταλικα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε πολλά αυτοκίνητα σε μια λωρίδα κυκλοφορίας, προτού χτυπήσει στο πίσω μέρος ενός λευκού φορτηγού, όπως φαίνεται στο βίντεο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: «Πιάνει λιμάνι» το 2026 η κρουαζιέρα – Π. Σταμουλίδης «Η διαδικασία προχωρά ανεξάρτητα από τη στάση του Δήμου»
11:57 Η πρόταση της Ντόρας για ιδιωτικά πανεπιστήμιο στην Πάτρα
11:54 Επίθεση Μαρινάκη σε Τσίπρα και Κωνσταντοπούλου: «Δεν μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία – Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου»
11:49 Ηλεία: 1.500 ευρώ αμοιβή για τον εντοπισμό του βασανιστή του σκύλου – Εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του ζώου
11:46 Ζαχαριάδης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να μείνει πολιτικά και ψυχολογικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα»
11:45 Που θα δείτε τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
11:37 «Είμαι γυναίκα, αλλά έχω προστάτη»: Τρανς γυναίκα περιγράφει το αδιέξοδο του συστήματος υγείας ΒΙΝΤΕΟ
11:30 «Βροχή» από 50ευρα στην Καστοριά: Ηλικιωμένος πέταγε χρήματα από το σπίτι του
11:29 Χρυσός: Διόρθωση μετά την ανοδική πορεία εννέα εβδομάδων
11:22 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελαφρά άνοδος Γενικού Δείκτη
11:19 Κόνιτσα: Η πόλη της παράδοσης, τι να δείτε
11:17 «Δεν υπήρξε σεβασμός στη μνήμη της»: Κατάληψη από τους συμμαθητές της 16χρονης στο ΕΠΑΛ Ταύρου
11:14 Πολύεδρο: «Διάλογοι με την Αρχαιότητα», δημιουργικές δράσεις και μια αγγλίδα συγγραφέας στο πρόγραμμα της εβδομάδας
11:12 Το βολεϊ της ΕΑΠ επενδύει με στρατηγική στην εξωστρέφεια
11:12 Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές
11:11 Χαρακόπουλος: Απορρίπτει φημολογίες για χάσματα στη ΝΔ
11:06 Τουρκία: Έφοδος της Αστυνομίας σε κανάλι της αντιπολίτευσης ΒΙΝΤΕΟ
11:03 Συνάντηση Δένδια με Χαλέντ Χαφτάρ
11:00 Θεώνη Ανδρουτσέλλη: Εσβησε ήσυχα, πλήρης και ευγνώμων
10:58 ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα στηρίζει σταθερά τις αρχές του ΟΗΕ για ειρήνη και συνεργασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ