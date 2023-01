Καλιφόρνια – Πυροβολισμοί στο Μόντερεϊ Παρκ: Η στιγμή που πολίτης αφοπλίζει τον 72χρονο δράστη

Είκοσι λεπτά μετά τους πυροβολισμούς στην αίθουσα χορού Star Ballroom Dance Studio και ενώ είχε διαφύγει από τις Αρχές, ο 72χρονος δράστης μπήκε στην αίθουσα χορού Lai Lai Ballroom & Studio και – όπως όλα δείχνουν – ήταν έτοιμος να κάνει το ίδιο. Εκεί, όμως, ένας πολίτης κατάφερε να του αρπάξει το όπλο και να αποφευχθεί και δεύτερη τραγωδία.

Αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο άνδρας που κατάφερε να εμποδίσει τον 72χρονο Χου Καν Τραν είναι ο Μπράντον Τσάι, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην όποια μπούκαρε. Ο νεαρός πάλεψε με τον δράστη για περίπου 90 δευτερόλεπτα, παίρνοντας του το όπλο προτού προλάβει να ρίξει ούτε μια σφαίρα.

H σκηνή καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας της αίθουσας χορού.

Δείτε το βίντεο:

BREAKING: Surveillance video shows 26-year-old Brandon Tsay wrestling a gun away from the Monterey Park shooter at a second dance hall. https://t.co/NpZWT2STXs pic.twitter.com/9qE4vHwPCk

«Εκείνη τη στιγμή, ξύπνησε κάποιο πρωτόγονο ένστικτο. Κάτι συνέβη. Δεν ξέρω τι μου ήρθε», είπε στους NYT ο Μπράντον Τσάι, εξηγώντας ότι ο ένοπλος έφυγε αφού πάλεψαν για περίπου 90 δευτερόλεπτα.

“There was a moment I froze up because I had the belief I was going to die”.

Brandon Tsay describes moments before he tackled California gunman during Monterey Park mass shooting.

Read more: https://t.co/aiy5UexDbb pic.twitter.com/Sx3cNlTtay

— Sky News (@SkyNews) January 24, 2023