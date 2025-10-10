Καταγγελία Κύπριας επιχειρηματία κατά γνωστής influencer: «Πήρε τα ρούχα και εξαφανίστηκε»

Νέα υπόθεση αντιπαράθεσης στον χώρο των social media βλέπει το φως της δημοσιότητας, καθώς ιδιοκτήτρια μπουτίκ από την Κύπρο καταγγέλλει γνωστή Ελληνίδα influencer για εξαπάτηση και αθέτηση συμφωνίας. Η υπόθεση, που χρονολογείται από πέρυσι, επανήλθε στην επικαιρότητα μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Καταγγελία Κύπριας επιχειρηματία κατά γνωστής influencer: «Πήρε τα ρούχα και εξαφανίστηκε»
10 Οκτ. 2025 13:26
Pelop News

Σε καταγγελία κατά γνωστής Ελληνίδας influencer προχώρησε Κύπρια επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, κατηγορώντας τη για παραβίαση συμφωνίας και οικονομική εξαπάτηση.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της επιχειρηματία, Αναστάσιος Ντούγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η πελάτισσά του είχε αποστείλει ρούχα στην influencer, η οποία είχε πληρωθεί για τη συνεργασία, ωστόσο δεν παρέδωσε ποτέ τα ρούχα πίσω, όπως είχε συμφωνηθεί.

«Έχουμε στείλει εξώδικο και ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε σε αγωγή, καθώς η συγκεκριμένη influencer έχει εξαφανιστεί. Από την έρευνά μας, φαίνεται πως έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις», δήλωσε ο κ. Ντούγκας, επισημαίνοντας πως ακόμη και ο δικαστικός επιμελητής δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τη γυναίκα για να της παραδώσει το εξώδικο.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως η υπόθεση εκκρεμεί από πέρυσι, με τον δικηγόρο να επιβεβαιώνει ότι η influencer εξαφανίστηκε μετά τη συνεργασία, χωρίς να επιστρέψει τα προϊόντα.

Η εκπομπή επικοινώνησε και με τον δικηγόρο της influencer, ο οποίος αρχικά διαβεβαίωσε ότι τα ρούχα θα επιστραφούν. Ωστόσο, όπως μετέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής, η συνεργασία του με την πελάτισσά του διεκόπη, καθώς υπήρξαν διαφωνίες στην επικοινωνία και καμία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει δικαστική τροπή, με την επιχειρηματία να δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει δικαίωση και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:21 Εντυπωσιακή επίδειξη drone στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο περίπτερο της Patras Drone Academy
15:20 Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων
15:14 Ζάκυνθος: Άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 20.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας από σπίτι – Ταυτοποιήθηκαν οι 4 δράστες, ανάμεσά τους και 2 ανήλικοι
15:02 Κυβερνητικές πηγές κατά ΠΑΣΟΚ: «Η διαστρέβλωση της αλήθειας έχει γίνει κανόνας»
15:00 Οχι μονάδα καύσης στην Αχαϊα: Αποκλειστικές δηλώσεις του ΓΓ Διαχείρισης Απορριμμάτων Μ. Γραφάκου
14:58 24ωρη παναττική απεργία στις 14 Οκτωβρίου από ναυτεργάτες: Αντιδρούν στο νομοσχέδιο για τη «13ωρη εργασία»
14:51 Καραβάνια Παλαιστινίων επιστρέφουν στη Γάζα μετά την εκεχειρία ΒΙΝΤΕΟ
14:50 ΠΑΣΟΚ: «Ξαφνικός θάνατος» για το πρόγραμμα βιολογικών εκμεταλλεύσεων – Ερωτήσεις στη Βουλή για τις ευθύνες της κυβέρνησης
14:37 Η Victoria J. Hislop θα αναγορευτεί επίμημη Διδάκτορας του Τμημάτων Φιλολογίας και Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
14:25 Πριμαρόλια: Στους δρόμους της μαύρης σταφίδας – Μεγάλο έργο για την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής
14:24 Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει κάλεσμα για την απεργία
14:24 Στον ΑΔΜΗΕ οι άδειες για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Πράσινο φως για το έργο-ορόσημο
14:15 Το Startup Week Patras 2025 επιστρέφει για τρίτη χρονιά στην Πάτρα
14:14 Προειδοποίηση ΕΟΦ: Επικίνδυνος συνδυασμός φαρμάκου με φίλτρα αιμοκάθαρσης – Καταγράφηκαν θανατηφόρα περιστατικά
14:09 Διευκρινίσεις Π. Πασχάκη για το δάνειο της ΠΓΕ
14:08 Ανάρτηση Άδωνι Γεωργιάδη για τα Τέμπη: «Τελικά συγκάλυψη από την ΕΕ, λέει το ΚΚΕ μέσω Καραθανασόπουλου»
14:04 Πιερρακάκης: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% και άνοδος επενδύσεων 10% το 2026
14:00 Αδέσποτα σκυλιά προκαλούν τρόμο: Επιθέσεις από αγέλη στην Αγυιά
13:55 Νέα εγκύκλιος για τον ΚΟΚ: Πότε η παραβίαση γίνεται “επικίνδυνη οδήγηση” και οδηγεί σε αυτόφωρο
13:48 Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ