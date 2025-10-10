Καταγγελία Κύπριας επιχειρηματία κατά γνωστής influencer: «Πήρε τα ρούχα και εξαφανίστηκε»

Σε καταγγελία κατά γνωστής Ελληνίδας influencer προχώρησε Κύπρια επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια μπουτίκ, κατηγορώντας τη για παραβίαση συμφωνίας και οικονομική εξαπάτηση.

Όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της επιχειρηματία, Αναστάσιος Ντούγκας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η πελάτισσά του είχε αποστείλει ρούχα στην influencer, η οποία είχε πληρωθεί για τη συνεργασία, ωστόσο δεν παρέδωσε ποτέ τα ρούχα πίσω, όπως είχε συμφωνηθεί.

«Έχουμε στείλει εξώδικο και ετοιμαζόμαστε να προχωρήσουμε σε αγωγή, καθώς η συγκεκριμένη influencer έχει εξαφανιστεί. Από την έρευνά μας, φαίνεται πως έχει κάνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις», δήλωσε ο κ. Ντούγκας, επισημαίνοντας πως ακόμη και ο δικαστικός επιμελητής δυσκολεύτηκε να εντοπίσει τη γυναίκα για να της παραδώσει το εξώδικο.

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου ανέφερε πως η υπόθεση εκκρεμεί από πέρυσι, με τον δικηγόρο να επιβεβαιώνει ότι η influencer εξαφανίστηκε μετά τη συνεργασία, χωρίς να επιστρέψει τα προϊόντα.

Η εκπομπή επικοινώνησε και με τον δικηγόρο της influencer, ο οποίος αρχικά διαβεβαίωσε ότι τα ρούχα θα επιστραφούν. Ωστόσο, όπως μετέφερε η δημοσιογράφος της εκπομπής, η συνεργασία του με την πελάτισσά του διεκόπη, καθώς υπήρξαν διαφωνίες στην επικοινωνία και καμία συμφωνία δεν επιτεύχθηκε.

Η υπόθεση αναμένεται να πάρει δικαστική τροπή, με την επιχειρηματία να δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει δικαίωση και αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη.





