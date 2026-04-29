Κάτω Αχαΐα: Χειροπέδες σε 16χρονο για καταδικαστική απόφαση για ληστεία

Στη σύλληψη ενός 16χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην Κάτω Αχαΐα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση για υπόθεση ληστείας κατά συναυτουργία. Ο ανήλικος είχε καταδικαστεί με αναμορφωτικό μέτρο τοποθέτησης σε Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων.

29 Απρ. 2026 11:49
Pelop News

Στα χέρια των αστυνομικών της Δυτικής Αχαΐας βρέθηκε χθες το πρωί ένας 16χρονος στην Κάτω Αχαΐα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υπόθεση ληστείας κατά συναυτουργία.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και ενταλμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, σε βάρος του ανήλικου είχε εκδοθεί απόφαση του Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησής του στο Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου.

Η απόφαση αφορά το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία, για το οποίο είχε κριθεί ένοχος στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας για ανηλίκους.

Η υπόθεση από την Κάτω Αχαΐα εντάσσεται στις αστυνομικές ενέργειες που αφορούν την εκτέλεση τελεσίδικων ή εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στις απαιτούμενες διαδικασίες μετά τον εντοπισμό του 16χρονου.

