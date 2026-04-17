Κεφαλονιά: Σπαραγμός στην κηδεία της Μυρτούς – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ

Σε ατμόσφαιρα βαθιάς οδύνης η Κεφαλονιά αποχαιρετά σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου, τη 19χρονη Μυρτώ, την ώρα που οι τρεις κατηγορούμενοι περνούν το κατώφλι του ανακριτή. Η κηδεία της τελείται στο Αργοστόλι, ενώ παράλληλα η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά τις πρώτες αναφορές από τις απολογίες.

17 Απρ. 2026 14:55
Pelop News

Σε βαρύ και ασήκωτο κλίμα τελείται σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου για να πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή κοπέλα, η οποία έχασε τη ζωή της σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Η εικόνα στο Αργοστόλι είναι σπαρακτική. Στεφάνια με μηνύματα όπως «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» και «Σε αγαπάμε Μυρτώ» αποτυπώνουν το μέγεθος του πόνου, την ώρα που η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια μπροστά σε μια απώλεια που δεν χωρά σε λέξεις.

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία, η μητέρα της 19χρονης λύγισε δημόσια, μιλώντας για την κόρη της με λόγια που ραγίζουν. «Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ;». Οι δηλώσεις της φανερώνουν το μέγεθος της συντριβής μιας μάνας που αποχαιρετά το παιδί της κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης: Κεφαλονιά – Θάνατος Μυρτούς: «Κάναμε δύο φορές χρήση, μετά άρχισε να κάνει σπασμούς» είπε ο 26χρονος

Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέτωπο, οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου της Μυρτώς. Πρώτος πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σήμερα, φέρεται να παραδέχθηκε στην απολογία του: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε επίσης πως «κάναμε δύο φορές χρήση» και ότι όταν η 19χρονη άρχισε να εμφανίζει σπασμούς, εκείνος νόμιζε ότι «έπαθε επιληπτική κρίση».

Στο ίδιο απολογητικό πλαίσιο, ο 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει και πως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ πριν από τη μεταφορά της στην πλατεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος τη μετέφερε στα χέρια του, ενώ άλλος παρευρισκόμενος άνοιγε τις πόρτες. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι Αρχές για τις τελευταίες κινήσεις της παρέας και για το τι συνέβη πριν η 19χρονη εντοπιστεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βάρος της ημέρας στην Κεφαλονιά είναι διπλό: από τη μία το τελευταίο αντίο σε μια 19χρονη κοπέλα, από την άλλη η προσπάθεια της Δικαιοσύνης να δώσει τις πρώτες απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και αμέτρητα ερωτήματα. Και όσο η οικογένεια τη συνοδεύει στην τελευταία της διαδρομή, οι απολογίες των κατηγορουμένων διαμορφώνουν ήδη το επόμενο, κρίσιμο κεφάλαιο της υπόθεσης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:35 Δύο ελληνικά νησιά στους προορισμούς-έκπληξη για το 2026
17:31 Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς
17:27 Αφιέρωμα της WELT στις ανθισμένες ροδακινιές της Βέροιας: «Ένα εντυπωσιακό ανοιξιάτικο πανόραμα»
17:17 Euroleague: Όλα τα σενάρια για την τελική θέση του Παναθηναϊκού στην κανονική περίοδο
17:17 Αττάλεια: Νέες αιχμές Ερντογάν για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Ορμούζ
17:09 ΟΗΕ για Γάζα: 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κάθε μέρα
17:00 Ανοίγει ο δρόμος για τις γερμανικές αποζημιώσεις – Ιστορική απόφαση από την Ιταλία
17:00 Αλεξανδράκη για Τούνη: «Δεν έχει συνειδητοποιήσει τη νίκη της»
16:52 Χοληστερόλη: Το κόκκινο φρούτο που συνδέεται με πτώση της LDL μέσα σε 60 λεπτά
16:43 Βρετανία: Πέθανε ο αστακός που ακτιβίστρια άρπαξε από ενυδρείο εστιατορίου
16:35 Νέο χτύπημα Τραμπ κατά Μπάιντεν: «Με τον Sleepy Joe γελούσαν με τις ΗΠΑ»
16:27 Γερμανία: Γυναίκα ξέχασε σε τρένο πακέτο με 20 ταραντούλες
16:23 Ηλεία: Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση με 8 συλλήψεις και 95 παραβάσεις ΚΟΚ
16:18 Ιράν: Ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ για τα εμπορικά πλοία όσο διαρκεί η εκεχειρία
16:10 Κεφαλονιά: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη Μυρτώ – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ
16:08 Κόρινθος: Η 17χρονη πήγε για φροντιστήριο και βρέθηκε νεκρή στον Ισθμό – Κόρη γνωστού γιατρού
16:07 Βάνα Μπάρμπα: «Ήταν λάθος που εξέθεσα την κόρη μου στη δημοσιότητα»
16:00 Ο Μανώλης Κοττάκης στον Peloponnisos FM103,9: «Η κυβέρνηση μοιάζει με εκκρεμές» ΗΧΗΤΙΚΟ
15:53 ΑΑΔΕ: Αυτόματη υποβολή προεκκαθαρισμένων δηλώσεων για σχεδόν 1 εκατ. φορολογούμενους
15:45 Χάκερ «έσπασαν» σε λίγα λεπτά το ευρωπαϊκό Kids Wallet
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ