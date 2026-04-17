Κεφαλονιά: Σπαραγμός στην κηδεία της Μυρτούς – «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» ΦΩΤΟ

Σε βαρύ και ασήκωτο κλίμα τελείται σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, η κηδεία της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Αργοστολίου για να πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή κοπέλα, η οποία έχασε τη ζωή της σε μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Η εικόνα στο Αργοστόλι είναι σπαρακτική. Στεφάνια με μηνύματα όπως «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» και «Σε αγαπάμε Μυρτώ» αποτυπώνουν το μέγεθος του πόνου, την ώρα που η οικογένεια προσπαθεί να σταθεί όρθια μπροστά σε μια απώλεια που δεν χωρά σε λέξεις.

Λίγες ώρες πριν από την κηδεία, η μητέρα της 19χρονης λύγισε δημόσια, μιλώντας για την κόρη της με λόγια που ραγίζουν. «Δεν υπάρχουν λόγια. Θέλω να φύγω μαζί της. Δεν υπάρχω χωρίς τη Μυρτώ. Για τη Μυρτώ ζούσα», είπε, ενώ σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ήταν η καρδιά μου, ήταν η ψυχή μου, η ανάσα μου. Τι να την κάνω τη ζωή τώρα εγώ;». Οι δηλώσεις της φανερώνουν το μέγεθος της συντριβής μιας μάνας που αποχαιρετά το παιδί της κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

Την ίδια ώρα, στο δικαστικό μέτωπο, οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση θανάτου της Μυρτώς. Πρώτος πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου ο 26χρονος πρώην αρσιβαρίστας, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί σήμερα, φέρεται να παραδέχθηκε στην απολογία του: «Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε επίσης πως «κάναμε δύο φορές χρήση» και ότι όταν η 19χρονη άρχισε να εμφανίζει σπασμούς, εκείνος νόμιζε ότι «έπαθε επιληπτική κρίση».

Στο ίδιο απολογητικό πλαίσιο, ο 26χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βοηθήσει και πως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ πριν από τη μεταφορά της στην πλατεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος τη μετέφερε στα χέρια του, ενώ άλλος παρευρισκόμενος άνοιγε τις πόρτες. Οι αναφορές αυτές εξετάζονται πλέον σε συνδυασμό με τα στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρώσει οι Αρχές για τις τελευταίες κινήσεις της παρέας και για το τι συνέβη πριν η 19χρονη εντοπιστεί σε κρίσιμη κατάσταση.

Το βάρος της ημέρας στην Κεφαλονιά είναι διπλό: από τη μία το τελευταίο αντίο σε μια 19χρονη κοπέλα, από την άλλη η προσπάθεια της Δικαιοσύνης να δώσει τις πρώτες απαντήσεις σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει οργή, θλίψη και αμέτρητα ερωτήματα. Και όσο η οικογένεια τη συνοδεύει στην τελευταία της διαδρομή, οι απολογίες των κατηγορουμένων διαμορφώνουν ήδη το επόμενο, κρίσιμο κεφάλαιο της υπόθεσης.

